تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هاتفي Moto G Fast وMoto E للعام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا رسمياً اليوم عن كلاً من هاتف Moto G Fast الذي يضم شاشة Max Vision وكاميرة ثلاثية، إلى جانب هاتف Moto E للعام 2020.

كشفت موتورولا النقاب اليوم عن هاتفي Moto G Fast وMoto E للعام 2020، حيث يضم كلا الهاتفين شاشة Max Vision بجودة عرض HD بلس، مع شاشة بحجم 6.4 إنش في هاتف Moto G Fast بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، كما تشغل الشاشة نسبة 88% من إطار الهاتف.

بينما ينطلق هاتف Moto E للعام 2020 بتصميم نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، مع شاشة بحجم 6.2 إنش، والتي تشغل نسبة 85.54% من إطار الهاتف.

كما ينطلق هاتف Moto G Fast برقاقة معالج Snapdragon 665 مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وبطارية بقدرة 4000 mAh، بينما يضم هاتف Moto E رقاقة معالج Snapdragon 632 مع ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، وكاميرة خلفية مزدوجة مع بطارية بقدرة 3550 mAh، ونظام تشغيل Android 10.

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مواصفات هاتف Moto G Fast

شاشة IPS LCD بحجم 6.4 إنش ودقة عرض 1560 في 720 بيكسل، بجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 19:9 وشاشة Max Vision.

رقاقة معالج Snapdragon 665 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 11 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 610.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، ودعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10.

فتحة لاثنان من شرائح SIM وmicroSD

كاميرة ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، وفلاش LED، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة وفتحة عدسات f/2.2، إلى جانب مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

قياسات الهاتف 161.87 في 75.7 في 9.05مم، مع وزن 189.4 جرام.

بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن 10W.

مواصفات هاتف Moto E للعام 2020

شاشة IPS LCD بحجم 6.2 إنش، ودقة عرض 1560 في 720 بيكسل، بجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 19:9 في شاشة Max Vision.

رقاقة معالج Snapdragon 632 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 14 نانومتر وسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Adreno 506.

ذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع دعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10.

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0، فلاش LED، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية مع فتحة عدسات f/2.0.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية.

مدخل 3.5مم للسماعات.

قياسات الهاتف 159.77 في 76.56 في 8.65 مم، مع وزن 185جرام.

بطارية بقدرة 3550 mAh، مع شاحن 5W.

وينطلق هاتف Moto G fast باللون الأبيض بسعر 200 دولار تقريباً، بينما يأتي هاتف Moto E للعام 2020 باللون الأزرق بسعر 150 دولار تقريباً.

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