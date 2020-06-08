تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق جهاز تلفاز جديد بتكلفة منخفضة في 2 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي جديد اليوم تعلن من خلاله عن حدث ينطلق في 2 من يوليو لكشف النقاب عن جهاز تلفاز جديد بتكلفة منخفضة والذي ينطلق في السوق الهندي.

قدمت شركة وان بلس جهاز تلفاز 4K QLED بحجم 55 إنش في السوق الهندي خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، واليوم تخطط الشركة لإطلاق إصدار جديد من أجهزة التلفاز لكن مع مستوى تسعير منخفض.

نشر Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس إعلان تشويقي على تويتر اليوم، والذي أكد على موعد الحدث القادم للشركة في 2 من يوليو، لإطلاق جهاز تلفاز جديد في السوق الهندي.

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أيضاً لا يكشف الإعلان التشويقي عن أي تفاصيل حول جهاز تلفاز وان بلس القادم، إلا أن تسريبات جاءت عبر ET تشير إلى أن هذا الإصدار ينطلق بنظام تشغيل Android 9، كما يأتي جهاز التلفاز الذكي بسعر 200 دولار للأسواق.

من جانب أخر كشفت تسريبات جاءت عبر Bluetooth SIG عن جهاز تلفاز ذكي لشركة وان بلس أعتمد مؤخراً، والذي يأتي بنموذج رقم 55UA0A00، مع وحدة تحكم عن بعد بنموذج رقم RC-003A، كما يدعم الجهاز معالج جديد من MediaTek.

يذكر أن شركة وان بلس تعمل على متابعة آراء المستخدمين حول إصدار الشركة من أجهزة التلفاز الذكية مؤخراً، كما تعمل الشركة على إطلاق تحديثات للبرمجيات لإصلاح الثغرات وإضافة التحسينات للبرمجيات.

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