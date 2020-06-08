LG توقع إتفاقية شراكة مع منظمة الرياضات الإلكترونية Evil Geniuses eSports

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم إنشاء جميع الشاشات على نحو مماثل. إذا كنت قد تساءلت يومًا عن سبب تسعير بعض الشاشات أكثر من غيرها، أو لماذا تم إنشاء بعض الشاشات مع أخذ بعض الأغراض المحددة بعين الاعتبار، فهناك سبب وجيه. عندما يتعلق الأمر بالألعاب، تتميز شاشات الألعاب عادةً بمعدلات تحديث أسرع وكمون منخفض.

هذا مهم في الألعاب حيث قد يحتاج اللاعبون المتنافسون إلى هذه الميزات، ولهذا السبب، أعلنت LG عن شراكة جديدة مع منظمة Evil Geniuses الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية حيث ستصبح شاشات LG UltraGear الخاصة بالشركة الآن هي شاشة الألعاب الرسمية لهذه المنظمة.

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ووفقا لـ Phil Aram، كبير مسؤولي الألعاب في Evil Geniuses، فقد صرح بالقول : ” تعد هذه الشراكة مع شركة LG شهادة على تقديم ” الأفضل في فئتها ” في جميع جوانب مؤسستنا. إن رغبة Evil Geniuses التي لا تشبع في التفوق على أداء أنفسنا تغذينا بإستمرار لأن نكون في أفضل حالاتنا التنافسية، ومع LG UltraGear، لدينا شريك لنعمل معه يدًا بيد ويشاركنا نفس العقلية “.

وأضاف Michelle Fernandez، رئيس التسويق في قسم الترفيه المنزلي بشركة LG بالولايات المتحدة الأمريكية : ” هذه شراكة مثالية بين التكنولوجيا الرائدة في مجال الألعاب ومحترفي الرياضات الإلكترونية. تتميز Evil Geniuses بإمتلاكها لبعض من أكثر منافسي الرياضات الإلكترونية موهبة وإبداعًا في العالم. تُقدم LG UltraGear الأداء الذي يحتاجه أفضل المحترفين في العالم وجميع اللاعبين الجادين لإكتساب هذه الميزة والفوز “.