شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يعنى مشروع Apple Password Manager لمستخدمى آيفون وآيباد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمساعدة المطورين على إنشاء كلمات مرور أقوى لمستخدميها، أنشأت أبل مشروعًا جديدًا مفتوح المصدر يسمى Password Manager Resources project، وقالت الشركة فى بيان إن المشروع، المتاح فى مستودع مفتوح المصدر GitHub، سيساعد مطورى مديرى كلمات المرور على التعاون لإنشاء كلمات مرور قوية متوافقة مع مواقع الويب الشهيرة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيسمح مشروع Password Manager Resources للمطورين بدمج المتطلبات الخاصة بموقع الويب التى يستخدمها مدير كلمات مرور iCloud Keychain لإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة، ويحتوى المشروع أيضًا على مجموعات من مواقع الويب المعروفة بمشاركة نظام تسجيل الدخول، وروابط لصفحات مواقع الويب حيث يقوم المستخدمون بتغيير كلمات المرور، والمزيد.

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فيما تعد مبادرة موارد مدير كلمات المرور واحدة من عدة مشاريع أبل مفتوحة المصدر، إذ تقوم أبل بجمع البيانات حول قواعد كلمة مرور محددة لمواقع معينة والسماح للمطورين بدمج هذه البيانات فى تطبيقاتهم الخاصة، وقالت الشركة "فى كل مرة يقوم فيها مدير كلمات المرور بإنشاء كلمة مرور غير متوافقة بالفعل مع موقع ويب، فإن الشخص ليس لديه تجربة سيئة فحسب، بل سبب لإغراء إنشاء كلمة المرور الخاصة به".

كما تشجع أبل أيضًا المطورين على دمج البيانات والموارد الأخرى من المشروع فى تطبيقاتهم الخاصة.