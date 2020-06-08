شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدفع 187 مليون دولار للحصول على تصميم وحدة البوابة القمرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستقوم الشركة بتأسيس HALO على مركبتها الفضائية Cygnus، التي كانت تحلق في بعثات شحن روبوتية متعاقد عليها إلى محطة الفضاء الدولية لناسا منذ 2014.

وأعلنت وكالة الفضاء عن بعض شروط الصفقة، وهى أنه ستتلقى نورثروب جرومان 187 مليون دولار لتمويل تصميم HALO من خلال اختبار رئيسي يسمى مراجعة التصميم الأولية، والذى من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية هذا العام.

وقال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، في بيان "إن منح العقد هو علامة بارزة أخرى في خطتنا لبناء عمليات قمرية قوية ومستدامة".

وأضاف بريدنشتاين، "البوابة عبارة عن مكون رئيسي في بنية مهمة Artemis طويلة الأجل التابعة لناسا، وقدرة HALO تعزز خططنا لاستكشاف البشر على القمر استعدادًا لمهام بشرية مستقبلية إلى المريخ."

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ويعد أرتميس هو برنامج ناسا لاستكشاف القمر، والذي يهدف إلى هبوط رائدي فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2024 وإقامة وجود بشري مستدام في الجسم الكوني وحوله بحلول عام 2028.

كما أضاف بريدنشتاين: "ترى الوكالة أن مثل هذا العمل يمهد الطريق أمام القفزة العملاقة التالية: إيصال رواد فضاء إلى المريخ، والذي تهدف ناسا إلى القيام به في الثلاثينيات.

من المحتمل ألا تشارك البوابة في هبوط 2024، لكن وكالة ناسا ترى أن محطة الفضاء المصغرة مهمة لخططها القمرية طويلة المدى.