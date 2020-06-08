شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تدفع 187 مليون دولار للحصول على تصميم وحدة البوابة القمرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، ستقوم الشركة بتأسيس HALO على مركبتها الفضائية Cygnus، التي كانت تحلق في بعثات شحن روبوتية متعاقد عليها إلى محطة الفضاء الدولية لناسا منذ 2014.
وأعلنت وكالة الفضاء عن بعض شروط الصفقة، وهى أنه ستتلقى نورثروب جرومان 187 مليون دولار لتمويل تصميم HALO من خلال اختبار رئيسي يسمى مراجعة التصميم الأولية، والذى من المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية هذا العام.
وقال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا، في بيان "إن منح العقد هو علامة بارزة أخرى في خطتنا لبناء عمليات قمرية قوية ومستدامة".
وأضاف بريدنشتاين، "البوابة عبارة عن مكون رئيسي في بنية مهمة Artemis طويلة الأجل التابعة لناسا، وقدرة HALO تعزز خططنا لاستكشاف البشر على القمر استعدادًا لمهام بشرية مستقبلية إلى المريخ."
ويعد أرتميس هو برنامج ناسا لاستكشاف القمر، والذي يهدف إلى هبوط رائدي فضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2024 وإقامة وجود بشري مستدام في الجسم الكوني وحوله بحلول عام 2028.
كما أضاف بريدنشتاين: "ترى الوكالة أن مثل هذا العمل يمهد الطريق أمام القفزة العملاقة التالية: إيصال رواد فضاء إلى المريخ، والذي تهدف ناسا إلى القيام به في الثلاثينيات.
من المحتمل ألا تشارك البوابة في هبوط 2024، لكن وكالة ناسا ترى أن محطة الفضاء المصغرة مهمة لخططها القمرية طويلة المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ناسا تدفع 187 مليون دولار للحصول على تصميم وحدة البوابة القمرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.