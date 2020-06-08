شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندى المجهول.. ريجى براون صاحب فكرة إنشاء "سناب شات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد التطبيق الشبابى "سناب شات" واحد من أشهر تطبيقات التواصل الشبابية الذى يلقى إقبالا كبير لدى المستخدمين، وذلك فى الوقت الذى يعد فيه رئيس التنفيذى ومؤسسة "إيفان شبيجل" واحد من أشهر الأشخاص فى عالم التكنولوجيا، لكن الكثير من المستخدمين لا يعرفون أن صاحب فكرة إنشاء سناب شات الحقيقى هو "ريجى براون" صديق سناب شات.

إنشاء سناب شات

بدأت فكرة سناب شات بجملة قالها ريجى براون، أحد مُؤسسى التطبيق وصديق إيفان من جامعة ستانفورد، حيث قال إنه يتمنى أن تختفى الصور التى يقوم بإرسالها إلى صديقته، حيث أن هذه الجملة لم تمر بشكل عادى أمام إيفان الذى قام من مكانه وقال إن هذه الجملة تساوى فكرة بمليون دولار.

حيث انتبه إيفان إلى قوّة فكرة "براون" ورغب بتحويلها إلى تطبيق لتبادل الصور التى تختفى بعد فترة من الزمن، وبسبب نقص خبرتهم التقنية استعانوا بــ "بوبى مورفي" الذى قام ببرمجة التطبيق بشكل كامل، حيث عمل الثلاثة خلال صيف 2011 على التطبيق الذى حمل فى ذلك الوقت اسم Pictaboo.

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وقد قام إيفان برسم شعار التطبيق الذى يُستخدم حتى يومنا هذا، كما شغل فى نفس الوقت منصب الرئيس التنفيذى، وشغل بوبى منصب المُدير المسؤول عن الجانب التقنى CTO، بينما شغل "ريجي" منصب مُدير التسويق فى الشركة.

انسحاب "ريجي" من سناب شات

بنهاية هذا العام لم يكتب النجاح للتطبيق، كما نشأ خلاف بين إيفان وريجى حول ترتيب ظهور الأسماء فى براءة الاختراع، كما طالب ريجى بالحصول حصة أكبر تصل إلى 30% لأنه صاحب الفكرة، وهو ما أدى إلى مشاكل كثيرة أدت إلى طرده من الشركة.

الحرب القضائية بين "ريجي" وسناب شات

بعدما وصلت قيمة سناب شات لـ 13 مليون دولار، قام "ريجي “برفع دعوة قضائية للمطالبة بحقوق الملكية الفكرية فى تطبيق سناب شات، إلا أن فريق عمل التطبيق لم يكترثوا لهذه المشاكل وتابعوا مسيرة النجاح ونجحوا فى الوصول إلى 150 مليون مُشاركة يوميًا فى صيف عام 2013، وارتفعت بذلك قيمة التطبيق التى وصلت إلى 800 مليون دولار تقريبًا، وحصلوا على تمويل جديد بقيمة 80 مليون دولار.

ليعود ريجى من جديد، وينشر محادثات بينه وبين إيفان تمت بالبريد الإلكترونى أو الرسائل القصيرة لإثبات ملكيته لفكرة التطبيق للحصول على تعويض مادى، وبحلول نهاية 2014 وصلت الدعوة القضائية بين ريجى ومالكى سناب شات إلى نهايتها، حيث نشرت الشركة تدوينة رسمية ذكرت فيها أن ريجى هو صاحب الفكرة وتشكره على مُساهماته فى التطبيق وتحويله إلى فكرة على أرض الواقع، وأعلنت الشركة أنها قامت بتسوية الدعوى بمبلغ لم يتم الكشف عنه فى البداية. تم الكشف عن مبلغ التسوية فى 2 فبراير 2017 حيث وصل المبلغ لـ د157.5 مليون دولار.