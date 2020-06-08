شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع معدل التطبيقات الخبيثة لنظام أندرويد على أساس سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد من Upstream أنه فى الربع الأول من عام 2020، تضاعف عدد تطبيقات أندرويد الخبيثة على أساس سنوى من 14500 إلى أكثر من 29000، كما ارتفعت المعاملات التى تصفها الشركة بالاحتيالية بنسبة 55٪ خلال نفس الفترة الزمنية، حيث منعت ما يقرب من 290 مليون معاملة.

كما أن 89٪ من إجمالى عدد المعاملات المقدمة من يناير حتى مارس كانت احتيالية، كما رصدت منصة Secure-D التابعة للشركة زيادة بنسبة 7٪ فى عدد أجهزة أندرويد "المصابة" خلال الربع الأول من 10.5 مليون إلى 11.2 مليونًا على أساس سنوي.

من المثير للدهشة، أن تسعة من أصل أفضل 10 تطبيقات أندرويد الضارة خلال الربع الأول من هذا العام كانت متاحة على متجر Google Play فى مرحلة ما خلال فترة الثلاثة أشهر.

وفى العام الماضى، تم العثور على 30٪ من أفضل 100 تطبيق ضار على واجهة تطبيق Google لنظام أندرو، ومن المثير للاهتمام أن الهاكرز يستغلون الوباء العالمى، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، يمكن اعتبار 60٪ من التطبيقات الضارة تطبيقات "ترفيهية" تزود المستخدمين بشيء يفعلونه أثناء وجودهم فى المنزل، وتتناسب هذه التطبيقات مع الفئات التى تشمل "مشغلات ومحررات الفيديو" و "الأخبار والمجلات" و "الألعاب" و "الاجتماعية".

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على سبيل المثال، قالت Upstream أن التطبيق الأكثر إزعاجًا هو أداة تنزيل الفيديو Snaptube، والذى تم تثبيته الآن أكثر من 40 مليون مرة، وبمجرد تثبيته على هاتف يعمل بنظام أندروى ، يقوم Snaptube بتسجيل الضحايا للحصول على خدمة متميزة لم يطلبوها، كما يقوم بتنزيل الإعلانات التى ينشئها التطبيق.

وفى العام الماضى، تم إنشاء 70 مليون معاملة احتيالية بواسطة Snaptube (نصف هذه المعاملات فى البرازيل) وتم حظر 32 مليون معاملة أخرى حتى الآن هذا العام.

ويدعى موقع Snaptube الخاص أن التطبيق يحتوى على أكثر من 300 مليون مستخدم على الرغم من إزالته من متجر Google Play.