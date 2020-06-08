تكنولوجيا: SpaceX يبدأ عصر رحلات الفضاء للهواة والأطباء والشعراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إطلاق رواد الفضاء لأول مرة على كبسولة لشركة خاصة SpaceX بمثابة لقطة افتتاحية في خطة وكالة ناسا الكبرى للتسويق للسفر للفضاء، حيث ستبدأ رحلات لرواد الفضاء الهواة، ومحطات الفضاء الخاصة خارج هذا العالم، ووفقا لما ذكره موقع "phys"، تتصور رائدة الفضاء في وكالة ناسا نيكول مان، التى تختبر قيادة كبسولة الفضاء بوينج العام المقبل، العلماء والأطباء والشعراء والمراسلين الذين يصطفون لركوب الصواريخ، قائلة: "أرى أن هذا احتمال حقيقي"، مضيفة: "ستشاهد هذه المجموعة مدار الأرض المنخفض."
وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX للصحفيين بعد إطلاقه الناجح: "نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى في رحلة نحو الحضارة على سطح المريخ".
كما أن من بين الخطوات التي ستتم من جانب صناعة الأفلام هي مشاركة SpaceX في خطة لإطلاق توم كروز إلى محطة الفضاء لتصوير فيلم.
وقال مايك سوفريديني ، مدير برنامج محطة ناسا السابق الذي يقود الآن شركة أكسيوم سبيس في هيوستون: "سنشهد نوعا من التغيير في كيفية قيامنا برحلات فضائية بشرية في المستقبل"، وكانت دخلت أكسيوم في شراكة مع SpaceX لإطلاق ثلاثة عملاء إلى محطة الفضاء في خريف 2021، وسيرافقهم رائد فضاء متمرس، ليكون بمثابة مرشد سياحي.
كما أنه تم التخطيط لرحلتين خاصتين سنويًا، باستخدام كبسولات مؤتمتة بالكامل تابعة لـ SpaceX أو Boeing، وهما مزودان تجاريان للطاقم.
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