تكنولوجيا: Yelp يضيف أداة جديدة للبحث بسهولة عن الشركات المملوكة لذوى البشرة السمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جيريمي ستوبيلمان، المدير التنفيذي لشركة Yelp، عن إطلاق أداة جديدة للسماح للشركات على المنصة بتعريف نفسها على أنها مملوكة لذوى البشرة السمراء، حيث سيتمكن العملاء من البحث في تطبيق Yelp عن هذه الشركات التي يريدون دعمها، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإنه خلال الأسبوع الماضي، قالت شركة Yelp إنها شهدت زيادة كبيرة في عمليات البحث على التطبيق للشركات المملوكة لذوى البشرة السمراء في مختلف الصناعات.
وأضافت الشركة، أنها أيضًا تتبرع بـ 500 ألف دولار لمبادرة العدالة المتساوية وصندوق الدفاع القانوني التابع لـ NAACP.
كما ستضاعف Yelp أيضًا من ربط تبرعاتها من الموظفين الذين يساهمون بالمال باختيار المنظمات التي يقودها ذوى البشرة الداكنة أو تخدمها، بما في ذلك Black Futures Lab و Know Your Rights Camp حتى يونيو.
كما ستقدم Yelp أيام مخصصة للصحة النفسية إضافية مدفوعة الأجر وتنظيم الأحداث الافتراضية المستمرة لدعم موظفيها.
كتب ستوبيلمان: "يلتزم Yelp بدعم زملائنا من ذوى البشرة الداكنة ، والوقوف ضد العنصرية والظلم في مجتمعاتنا، وإرساء أسس التغيير الذي طال انتظاره".
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