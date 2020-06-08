شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتفرمت جهازك.. إيه الفرق بين NTFS وFAT32؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الأحيان عند القيام بعمل فورمات سواء لجهاز الكمبيوتر أو الفلاش ميموري، يلاحظ المستخدم وجود خانة خاصة بنوع الفورمات، حيث توجد عدة أنواع ومنها NTFS وFAT32، حيث لا يعرف الكثير من المستخدمين الفارق بينهما وفيما يلى نعرض معني كل منهم وأبرز مميزاته كما يلى:

ما هو فورمات الجهاز:

يعني الفورمات إعادة تهيئة للقرص، حيث تحدث عملية إعادة التهيئة من خلال إعادة تقسيمه إلى خانات لتخزين هذه البيانات، حيث تسمى الخانات الموجودة في القرص الصلب بـ Cluster، وهي التى تكون مسؤولة عن الفرق بين النوعين، حيث يأتى الاختلاف من مساحة Cluster بالتى تستهلكها، حيث أن حجم Cluster فى FAT32 يساوى 16 Kbs وفى NTFS يساوى 4 Kbs.



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نظام FAT32:

هو اختصار لكلمة File Allocation Table، وقد تم إطلاقه عام 1996 ليجرى استخدامه فى المساحات أكبر من 2 جيجا بايت، وحتى 32 جيجا بايت وبسعة 16 Kbs للـ Cluster، وهو يعتبر من أكثر الأنظمة انتشارا وشيوعا، وكان مناسب وسريع للعمل مع أنظمة تشغيل Windows 95، 98, 2000، XP.

كما أنه مناسب للسعات التخزينية ذات الأحجام الصغيرة، مثل فلاشات الميموري أو كروت الميموري الصغيرة ومثلها، مع ملاحة أن هذا النوع من الفورمات لا يدعم تخزين ملف أكبر من 4 جيجا بايت على هذا النظام، كما لا يمكن تثبيت أنظمة التشغيل الحديثة عليه.

نظام NTFS:

هو اختصار لـ New Technology File System ويعتبر الأفضل فى التعامل مع الملفات كبيرة الحجم، وتدعمه أنظمة التشغيل الحديثة مثل ويندوز 7 وويندوز 10 وغيرها، كما أن حجمه مفتوح يصل إلى 2 تيرا بايت، ويمكنه تخزين ملفات أكبر من 4 جيجا بايت وغير محدد بحجم.

كذلك هو يتيح إمكانية استعادة الملفات فى حالة تلفها، فضلا عن كونه يعتبر أكثر استقرارا فى العمل عن الأنظمة الأخرى.