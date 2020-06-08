شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 80 % من هجمات "الهاكرز" سببها كلمات المرور الضعيفة.. اعرف إزاى تحمى نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير صادر عن شركة Secure Link أن نحو 80٪ من هجمات القرصنة عبارة عن اختراقات متعلقة بالباسورد، فحتى فى عام 2017، تم ربط نفس العدد تقريبًا من الانتهاكات المرتبطة بالقرصنة بكلمات المرور، ويقول التقرير إن الاتجاه مستمر، ووصفه بأنه سبب للقلق، وبينت نتائج التقرير أن التصيد الاحتيالى طريقة شائعة يعتمدها المتسللون للوصول إلى بيانات اعتماد مستخدمى الإنترنت، إذ بقول التقرير: "هذه ليست فقط طريقة سهلة للمتسللين للدخول إلى حساب واحد، ولكن إذا لم يستخدم المشرف كلمات مرور فريدة عبر أنظمة أساسية مختلفة (مهنيًا وشخصيًا)، فهناك الكثير من المعلومات المتاحة لأخذها، علاوة على ذلك فى العديد من المؤسسات، تسمح أوراق الاعتماد هذه بالوصول إلى أركان مختلفة للشبكة".

وأضاف التقرير: "إن إهمال عملية إدارة الوصول الآمن يخلق نقاط ضعف معينة فى حالة البائعين والموظفين السابقين - وهى مشكلة يجب على العديد من المنظمات أن توليها اهتمامًا وثيقًا".

ويوضح التقرير أن الناس يواصلون تبنى ممارسات عفا عليها الزمن، مما يعرض أمنهم للخطر، وقد تتضمن هذه كتابة كلمة مرور فى مكان ما أو استخدام كلمات مرور يمكن تخمينها بسهولة، ومن أجل جعل الناس يتبنون ممارسات كلمة مرور آمنة، رصد التقرير بعض النصائح التى يجب على المستخدمين اتباعها:

- تأكد من استخدام كلمة مرور قوية.

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- تنفيذ المصادقة الثنائية أو متعددة العوامل.

- إذا تم اختراق الحساب، فأعد تعيين جميع كلمات المرور.

- لا تستخدم نفس كلمة المرور لجميع الحسابات أو تسجيلات الدخول، هذا لضمان أنه فى حالة سرقة إحدى كلمات المرور أو إساءة استخدامها، فسيقتصر الخرق على الأقل على هذا النظام الأساسى أو الحساب فقط.