شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يجبر العالم على إدراج سلامة البيئة ضمن أساسيات التفكير الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "اندبندنت"، فإن Covid-19 هو رسالة الطبيعية، التى تسلط الضوء على الحاجة إلى العيش في حدود إمكانيات الكوكب، وإن العواقب البيئية والصحية والاقتصادية المترتبة على الفشل في القيام بذلك كارثية.
وتظهر البيانات الواردة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، انخفاض مخزوننا العالمي من رأس المال الطبيعي بنحو 40 % منذ أوائل التسعينات، بينما تضاعف رأس المال المنتج وزاد رأس المال البشري بنسبة 13%، لكن قلة قليلة من صناع القرار الاقتصاديين والماليين لدينا يعرفون كيف يفسرون ذلك، فإن المشكلة الرئيسية هي عدم التطابق بين "القواعد الاقتصادية" الاصطناعية التي تدفع السياسة العامة والخاصة، و "بنية الطبيعة" التي تحدد كيفية عمل العالم الحقيقي.
كما أفاد الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام 2018، حيث توقع العلماء أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية سيؤدي إلى القضاء التام تقريبًا (خسارة بنسبة 99 %) للشعاب المرجانية على مستوى العالم.
وفي الوقت نفسه، أظهر العديد من العلماء أن إزالة الغابات الاستوائية تدفعهم بشكل خطير إلى الاقتراب من نقاط التحول التي قد تشهد تحول الغابات المطيرة إلى المراعي، ويمكن أن يكون لهذا عواقب وخيمة على دورة المياه ويسبب اضطرابًا مناخيًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيروس كورونا يجبر العالم على إدراج سلامة البيئة ضمن أساسيات التفكير الاقتصادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.