شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يتضامن مع حركة دعم ذوى البشرة السمراء ويفسر موقفه والان مع تفاصيل الخبر
واعترض العميل على اللافتة قائلاً: "من المثير للقلق تمامًا الدخول إلى موقع AMAZON على الإنترنت ورؤية" BLACK LIVES MATTER"، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون "All Lives Matter" للإشارة لجميع البشر وليس ذوى البشرة الداكنة فقط.
واستقبل جيف بيزوس هذا البريد الإلكترونى حيث اختار أن يرد عليه علنا، قائلا: شعار " BLACK LIVES MATTER"، لا يعني أن حياة الآخرين لا تهم، ولكن إن حياة ذوى البشرة الداكنة مهمة تتحدث عن العنصرية والخطر غير المتناسب الذي يواجهونه في نظامنا لتطبيق القانون والعدالة".
كما دعم مارك زوكربيرج أيضًا الحركة في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الموظفين نشرها مساء الجمعة، قائلا: "لأعضاء مجتمعنا من ذوى البشرة الداكنة، أقف معك.. حياتك مهمة".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: جيف بيزوس يتضامن مع حركة دعم ذوى البشرة السمراء ويفسر موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.