علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جيف بيزوس يتضامن مع حركة دعم ذوى البشرة السمراء ويفسر موقفه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، تعهدًا عامًا بدعم حركة Black Lives Matter، وذلك في رد منه على رسالة بريد إلكتروني للعملاء تنتقد موفف شركته من وفاة جورج فلويد والاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد ضد العنصرية والوحشية النظامية للشرطة، ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، نشر بيزوس رده علنًا على انستجرام، حيث إنه في الوقت الحالي، يوجد في موقع  Amazon.com لافتة بارزة بعنوان "Black Lives Matter" في الجزء العلوي من الصفحة التي ترتبط بمدونة تصف الإجراءات التي تتخذها الشركة لدعم المجتمعات ذات البشر الداكنة والعدالة العرقية. 

 

واعترض العميل على اللافتة قائلاً: "من المثير للقلق تمامًا الدخول إلى موقع AMAZON على الإنترنت ورؤية" BLACK LIVES MATTER"، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون  "All Lives Matter" للإشارة لجميع البشر وليس ذوى البشرة الداكنة فقط.

 

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واستقبل جيف بيزوس هذا البريد الإلكترونى حيث اختار أن يرد عليه علنا، قائلا: شعار " BLACK LIVES MATTER"،  لا يعني أن حياة الآخرين لا تهم، ولكن إن حياة ذوى البشرة الداكنة مهمة تتحدث عن العنصرية والخطر غير المتناسب الذي يواجهونه في نظامنا لتطبيق القانون والعدالة".

 

كما دعم مارك زوكربيرج أيضًا الحركة في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الموظفين نشرها مساء الجمعة، قائلا: "لأعضاء مجتمعنا من ذوى البشرة الداكنة، أقف معك.. حياتك مهمة".

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