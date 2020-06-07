تكنولوجيا: تفاصيل مميزات التحديث الجديد من واجهة COLOROS 7.2 لهواتف Oppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo مؤخراً عن الإصدار الجديد من واجهة COLOROS 7.2 خلال حدث Reno 4 الذي عقد في الصين، حيث جاء التحديث الجديد من واجهة المستخدم بمجموعة من المميزات الجديدة.

يستهدف تحديث واجهة COLOROS 7.2 إضافة تحسينات لتطبيق الكاميرة في هواتف Oppo، مع تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في الواجهة.

نمط الفيديو الليلي الفائق

أكدت شركة Oppo على أن تحديث واجهة ColorOS 7.2 يضم نمط فائق لتسجيل الفيديو الليلي، حيث يمكن لخوارزمية التحديث الجديد أن تعمل على تعزيز ضوء القمر بشكل تلقائي مع تحسين السطوع بشكل أفضل في الفيديو، حيث سيتم تعزيز الإضاءة بنسبة 74%، مع وضوح أعلى في لقطات الفيديو بنسبة 33%.

أيضاً أشارت Oppo إلى أن تحديث واجهة ColorOS 7.2 يأتي بتطبيق جديد للكاميرة، حيث تم دمج التطبيق الجديد في هواتف Reno 4، حيث يدعم التطبيق تعزيز التصوير في الإضاءة المنخفضة، لمقاطع فيديو أكثر سطوع ووضوح مع ألوان أكثر دقة.

نمط الأفلام MOVIE

يضم تحديث ColorOS 7.2 نمط جديد للأفلام، الذي يدعم محتوى الفيديو بأبعاد 21:9، مع مستوى جديد من جودة العرض، كما يأتي هذا النمط بعدد 10 من الفلاتر الجديدة، مع عدد من القوالب المجهزة لدعم المستخدم بتجربة سينمائية.

كما أكدت Oppo على أن هذا النمط يدعم المستخدم في ضبط تحديد سرعة المصراع، مع تعويض التعرض مع بعض الأدوات الأخرى التي تدعم تجربة أكثر سلاسة في التصوير.

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دعم برمجيات الكاميرة في تطبيقات الطرف الثالث

تعد شركة Oppo واحدة من الشركات المحدودة التي تتيح لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إلى الواجهة البرمجية لتطبيق الكاميرة، كما يتيح التحديث للمطوريين إستخدام مميزات تطبيق الكاميرة، ومنها دعم الوصول إلى ميزة زوايا العرض الفائقة، مع نمط منع الإهتزاز لتطبيقات الفيديو من جهات خارجية.

تعزيز تقنية الذكاء الإصطناعي في تطبيق الكاميرة

تقدم شركة Oppo تحديث ColorOS 7.2 بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي في تطبيق الكاميرة، والتي تعمل على تحسين جودة العرض للصور بالألوان الضبابية، حيث يمكن دعم المستخدمين الآن بتحسين الصور القديمة لتقدم عرض أفضل وأكثر وضوحاً بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي.

خوارزمية جديدة لتقنية الذكاء الصطناعي لإطلاق مسبق للتطبيقات

يأتي تحديث ColorOS 7.2 بتعزيز أفضل لتقنية الذكاء الإصطناعي، للتنبؤ بأسلوب المستخدم اليومي في إستخدام التطبيقات، ومن ثم إطلاق التطبيقات المطلوبة بشكل مسبق.

نمط فائق لتوفير إستهلاك الطاقة

يمكن لتحديث واجهة ColorOS 7.2 أن يدعم المستخدم الآن بنمط فائق لتوفير شحن البطارية، بشكل خاص عند إقتراب نفاذ شحن البطارية، حيث سيعمل هذا النمط على تشغيل المهام الرئيسية فقط، ويمكن لهذا النمط أن يستهلك نسبة 5 ٪ من شحن البطارية في تطبيق الدردشة على سبيل المثال.

يذكر أن تخديث واجهة ColorOS 7.2 انطلق بالفعل مع الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Reno 4، ومن المتوقع أن تكشف Oppo خلال الفترة القادمة عن جدولها الزمني لدفع هذا التحديث للإصدارات الحالية من الهواتف الذكية.

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