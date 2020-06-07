تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف ONEPLUS Z وموعد الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هاتف وان بلس المرتقب ONEPLUS Z، كما أوضحت التسريبات خطط وان بلس لإطلاق الهاتف في الأسبوع الأول من شهر يوليو.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة بعنوان OnePlus Z، والذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G. ولقد أكدت التسريبات اليوم على أن الموعد المتوقع للإعلان عن الهاتف ما بين 6 إلى 12 من شهر يوليو.

كما يتميز هاتف OnePlus Z بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تتوسط الشاشة، مع مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، أيضاً يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 13 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف ميزة التركيز التلقائي بالليزر.

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أيضاً يأتي هاتف OnePlus Z بشاشة AMOLED بحجم 6.4 أو 6.5 إنش، مع معدل تحديث 90 Hz، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، ومنفذ USB C للشحن، أيضاً يدعم الهاتف واجهة OxygenOS 10 مع نظام تشغيل Android 10، كما يتوفر الهاتف بألوان الأبيض والأسود من بين إختيارات أخرى.

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