تكنولوجيا: سامسونج تعتمد ساعة Galaxy Watch3 الذكية في NBTC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت العملاق الكوري إصدارها القادم من الساعات الذكية Galaxy Watch3 في NBTC مؤخراً، إستعداداً لكشف النقاب عن الساعة الذكية في شهر أغسطس.

تنطلق فعاليات سامسونج القادمة في 5 من أغسطس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy Note 20، وأيضاً هاتف الشركة القابل للطي Galaxy Fold 2، كما تقدم العملاق الكوري خلال الحدث ساعة Galaxy Watch3 الذكية.

رصدت ساعة Galaxy Watch3 الذكية بعد أن أعتمدت في NBTC في تايلاند، حيث كشف عن بعض من مواصفات الساعة الذكية قبل الإعلان الرسمي.

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وتكشف التسريبات عن أن ساعة Galaxy Watch3 الذكية تأتي باثنان من الأحجام 41مم، و45مم، كما يدعم كلا النموذجين الإتصال بشبكات LTE.

كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن ساعة Galaxy Watch3 الذكية تأتي بنظام GPS مدمج، مع دعم مقاومة الماء عند عمق 5ATM في النموذج المميز بحجم 45مم.

يذكر أن التسريبات تشير إلى أن سامسونج تقدم ساعة Galaxy Watch 3 الذكية بتصميم مميز هذا العام، مع طبقة من زجاج Gorilla Glass DX للحماية، ومعايير MIL-STD-810G.

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