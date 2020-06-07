شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تطور محرك صواريخ منخفض التكلفة يمكن إعادة استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت وكالة الفضاء الأوروبية محرك Prometheus الذى يعد مقدمة للدفع الصاروخي منخفض التكلفة ليناسب أسطول من مركبات الإطلاق الجديدة لأي مهمة ويمكن إعادة استخدامه، حيث تهدف وكالة الفضاء الأوروبية إلى خفض تكلفة الإنتاج بمعامل عشرة من المحرك الرئيسي الحالي Ariane 5 Vulcain 2.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، يُعد Prometheus، الذي طورته ArianeGroup، مفتاحًا في الجهود المبذولة لإعداد وصول أوروبي تنافسي إلى الفضاء في المستقبل.

وفي اجتماع مجلس Space19 + في إشبيلية، إسبانيا في نوفمبر الماضي، تلقت وكالة الفضاء الأوروبية تمويلًا كاملاً لجلب تصميم محرك بروميثيوس الحالي إلى مرحلة التقدم التقني المناسبة للصناعة.

كما أنه ميزات مثل الدفع المتغير، والإشعال المتعدد، والملاءمة لتطبيق المرحلة الرئيسية والعليا، والتقليل من العمليات الأرضية قبل وبعد الطيران تجعل من Prometheus محركًا عالي المرونة.

Advertisements

ويعمل المحرك على الأكسجين السائل، الميثان الذي يجلب كفاءة عالية، ويسمح بالتوحيد القياسي والبساطة التشغيلية، فوقود الميثان متاح أيضًا على نطاق واسع ويسهل التعامل معه، ومن المحتمل على المدى القصير أن تستفيد المحركات التشغيلية من تطبيق تقنيات Prometheus.

وتشمل الاختبارات القادمة التي تشرف عليها ArianeGroup في منشأة اختبار لامبولدهاوسن بمركز DLR الألماني للفضاء الجوي في ألمانيا على مكونات الأجهزة لأول نموذج اختبار محرك Prometheus (M1).

كما يتم تصنيع النظم الفرعية الرئيسية، حيث استفادت العناصر الأولى التي تم بناؤها العام الماضي من طرق جديدة مثل تصنيع الطبقة المضافة (ALM) التي تسرع الإنتاج وتحقق عددًا أقل من الأجزاء وتقلل التكاليف بشكل كبير، ويمكن التصنيع عبر الطرق الكلاسيكية، باستخدام مواد وطاقة أقل، وفي خطوات تصنيع أقل بكثير.