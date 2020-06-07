شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الضوء الأخضر".. عيب خطير يواجه مستخدمى هواتف "آيفون 11" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ظهور عيب فنى خطير فى عدد كبير من هواتف "آيفون 11" أطلق عليه "الخيمة الخضراء"، وأشار موقع "إنجادجيت" التقن المتخصص إلى أن عدد كبير من مستخدم هواتف "آيفون 11" اكتشفوا ظهور هذا العيب الخطير، الذى يتمثل ف ظهور "ضوء أخضر" غريب بعد إلغاء قفل الهاتف، وأوضحت التقارير أن هواتف "آيفون" التى ظهر فيها ذلك العيب، كانت لمستخدم نظام تشغيل "آ أو إس 13.4" و"آ أو إس 13.5"، ويتمثل العيب فى ظهور "صبغة خضراء" غريبة على شاشات هواتف "آيفون" لبضع ثوان، بعد إلغاء القفل.

ولا يزال سبب تلك الظاهرة غير واضح، ولم تصدر شركة "أبل" المصنعة للهواتف بيان رسم توضح فيه سبب ظهوره.

وأشارت التقارير إلى أن معظم الهواتف المتأثرة من نوع "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، ولوحظ أيضا أن بعض مستخدم هواتف "آيفون X"، و"آيفون XS" يواجهون نفس المشكلة أيضا.

ويقول العديد من المستخدمين أن اللون الأخضر لا يظهر إلا عندما تكون هواتف "آيفون" الخاصة بهم على وضع Dark و Night Shift ، أو إذا كانوا ف غرفة مظلمة.

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وأبلغ المستخدمون المتأثرون أيضًا عن ظهور المشكلة بعد تحميلهم تحديث "آ أو إس 13.4"، وبعضهم بعد الترقية لـ"آ أو إس 13.5".

جدير بالذكر أعادت أبل فتح متاجرها فى الصين بعد فترة إغلاق طويلة بسبب فيروس كورونا، وإلى جانب العودة إلى الأعمال التجارية، أفادت التقارير أن الشركة الأمريكية قررت تخفيض أيضًا سعر سلسلة هواتف iPhone 11 التى تم إطلاقها العام الماضى فى الصين.