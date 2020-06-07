شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بمباردة تشان زوكربيرج يحثون رئيس فيس بوك على منع المعلومات الخاطئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن أكثر من 140 عالماً يتلقون تمويلاً من مبادرة تشان زوكربيرج بعثوا برسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مارك زوكربيرج يحثونه على تطبيق سياسات منصة التواصل الاجتماعي بشكل أفضل ضد المعلومات الخاطئة، وذلك بحسب موقع The Verge الأمريكىى، وتشان زوكربيرج (CZI) هي منظمة خيرية أسسها زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان في عام 2015 ، والتي تركز على استخدام التكنولوجيا لحل التحديات الاجتماعية، بما في ذلك إصلاح العدالة الجنائية، وهي كيان منفصل عن فيس بوك.

وقال العلماء في الرسالة إن السماح للرئيس ترامب باستخدام فيس بوك "لنشر كل من المعلومات الخاطئة والبيانات الحارقة" لم يكن فقط انتهاكًا لسياسات فيس بوك ولكنه كان "مناقضًا مباشرًا" لهدف CZI لبناء "مستقبل أكثر شمولًا وعادلًا وصحيًا".

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وتقول الرسالة: "لقد شعرنا بالإحباط عندما رأينا أن فيس بوك لم يتبع سياساته الخاصة فيما يتعلق بالرئيس ترامب"، "على سبيل المثال ، تصريحه" عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار "وهى عبارة واضحة عن التحريض على العنف"، ومن بين العلماء الذين وقعوا الرسالة أساتذة من ستانفورد وهارفارد وحائز على جائزة نوبل وغيرهم.

وقال زوكربيرج يوم 29 مايو إن فيس بوك لن يتخذ أي إجراء ضد منشور ترامب "النهب" ، حتى بعد أن أبلغت تويتر عن منشور مشابه "لتمجيد العنف"، وقد اعترف زوكربيرج بأن الناس "مستاؤون" من القرار ، مضيفا: "لكن موقفنا هو أنه يجب علينا تمكين أكبر قدر ممكن من التعبير ما لم يتسبب في خطر وشيك بحدوث أضرار أو مخاطر محددة في سياسات واضحة."