شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو تطبيق Signal؟ وكيف انتشر خلال الاحتجاجات الامريكية الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - Signal هو تطبيق رسائل مشفر يشبه إلى حد كبير تطبيق واتس آب الذي شهد زيادة في الاهتمام في الأيام الأخيرة بعد احتجاجات على مقتل جورج فلويد، وقد كان التطبيق موجودًا بالفعل منذ عام 2015 ، ولكن دائمًا ما طغت عليه أمثال واتس آب و Facebook Messenger، بحسب موقع مترو البريطانى، وهو متاح على كل من هواتف Android و iOS وكذلك سطح المكتب ويوصي به نشطاء الخصوصية والأمن بسبب مستوى الأمان الذي يقدمه، حيث يتيح Signal إرسال الرسائل النصية وإجراء المكالمات ونقل الملفات والمستندات ومشاركة موقعك جميعًا تحت مظلة التشفير الشامل.

وهو ما يعني أنه لا يمكن لأي شخص، ولا حتى Signal نفسها، تسجيل ما يقال، وذلك على عكس Messenger ، على سبيل المثال ، كما لا يجمع Signal أي معلومات حول مستخدميه يمكن استخدامها في الإعلان، كما أنه لا يسمح للحكومات أو سلطات إنفاذ القانون بالوصول إلى رسائلك.

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كيف يعمل Signal؟

يعد Signal تطبيق مجاني، ولكن المستخدم يحتاج إلى التحقق من رقم هاتف لاستخدامه، وعلى غرار واتس آب، يحتاج المستخدمين إلى إدخال رمز تم إرساله إلى هواتفهم لتنشيط حساباتهم، وبمجرد تنشيطه ، يتطلب الحساب رمز PIN مكونًا من 4 أرقام لجعله أكثر أمانًا، ويحتوي التطبيق على عدد من الميزات الفريدة الموجهة حول الأمان والتي توضح لماذا أصبح شائعًا جدًا لدى المتظاهرين في جميع أنحاء العالم، فمن الممكن تعيين محادثات فردية لحذف نفسها بمرور الوقت.

الاحتجاجات الأمريكية:

خلال موجة الإحتجاجات الأمريكية، أعلن تطبيق سيجنال أنه يطلق أداة جديدة تخفي الوجوه أثناء مكالمة فيديو، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي AI داخل التطبيق بتطبيق التعتيم تلقائيًا على أي وجوه يكتشفها مع العملية بأكملها التي تحدث على الهاتف بدلاً من خوادم الشركة.

وقد كتب المؤسس المشارك في Signal Moxie Marlinspike: "نعتقد أن شيئًا في أمريكا يحتاج إلى التغيير ، وحتى إذا لم نكن نعرف بالضبط كيف ندعم ونثق في الأشخاص الذين ينظمون أنفسهم في جميع أنحاء البلاد لمعرفة ذلك". .