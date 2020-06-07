الحرارة تصل لـ 45.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين، يشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا لطيفا على والرياح نشطة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن شمال الصعيد يشهد طقسا حارا، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة ، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الإثنين:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18

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سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 25

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة

إدفو العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة