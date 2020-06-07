شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يقدم الطلبات فى بار إسبانى للزبائن خوفا من عدوى كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم أحد البارات في مدينة بنبلونة بإسبانيا طريقة جديدة مبتكرة لتفادي تعرض زبائنه لعدوى إصابة فيروس كورونا المستجد المتفشي في البلاد، حيث جلب إنسانا آليا واستخدمه كنادل ليقوم بجمع الزجاجات الفارغة ووضع الطلبات للزبائن، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو للروبوت وهو يتجول بين الطاولات لتوصيل المشروبات ومن ثم جمع الكؤوس الفارغة ويستخدم الروبوت الاشرطة المغناطيسية للتنقل واختيار المسارات الصحيحة نحو الطاولة المطلوبة.

وفي ذات السياق، أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إيلا في مؤتمر صحفي الجمعة، تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في مدريد وبرشلونة، اللتين ضربهما الوباء بشدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.



الروبوت يتحرك بين الطاولات

وبدءا من يوم الاثنين، سيسمح للزبائن بتناول الأطعمة والمشروبات داخل الحانات والمطاعم بدلا من مجرد الجلوس في مساحات في الهواء الطلق، كما سيتمكن الأطفال من اللعب في الخارج في أي وقت من اليوم، وليس في فترات زمنية محددة.

وعلى جانب آخر، عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يظهر كيف يساعد روبوت على شكل كلب سمي "كاي 9" على توفير معقم لليدين للأطفال والمتبضعين في مراكز تجارية في تايلاند في إجراءات لافتة للوقاية من كوفيد-19 فيما البلاد تخفف القيود المفروضة في هذا المجال.

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وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس للتحكم بالروبوت ما يؤمن له تفاعلا فوريا وسريعا مع الناس.

ويجوب "كاي 9" وهو يحاكي تصرفات كلب في مركز "سنترال وورلد" التجاري في وسط بانكوك مستقطبا انتباه الأطفال الفضوليين المتحمسين للحصول على المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت.

وقالت بيترا ساكتيديبانبوبان التي تعنى بالتسويق في إحدى شركات الاتصالات النقالة "يسهل الروبوت على الناس تعقيم أيديهم في إجراء وقائي في ظل انتشار كوفيد-19".

وتأمل الشركة في نشر شبكة الجيل الخامس بشكل واسع للهواتف الذكية بحلول نهاية السنة الحالية.

وللروبوت "كاي 9" زملاء هم "روك" الذي يقيس حرارة الجسم و"ليزا" الذي يعنى بخدمة الزبائن. وأوضحت بترا لوكالة فرانس برس "يرى الناس أن كاي 9 لطيف جدا" مضيفة أن الشركة تأمل في أن تزول المخاوف من حلول الروبوتات مكان البشر.