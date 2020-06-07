غوغل تطلق منصتها الجديدة Google Currents

ومن المقرر أن تصل المنصة الجديدة التي تمثل علامة تجارية مجددة لتطبيق Google News في 6 يوليو المقبل، لكن لأعضاء G Suite فقط، بحسب بيان للشركة.

وقررت الشركة أن تعيد الحياة لشبكتها الاجتماعية السابقة +Google، ولكن هذه المرة منحتها طابعا مؤسساتيا مع واجهة مستخدم تركز على الإنتاجية.

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وتعد الشبكة الجديدة مكانا لتبادل الأفكار مع الموظفين وجمع المدخلات من خلال مناقشات هادفة ومركزة حول الموضوعات التي تهم المؤسسة.

وسيحل تطبيق (Google Currents) الجديد للأجهزة المحمولة محل تطبيق (+Google) لأجهزة أندرويد وآي أو إس، الذي لن يكون مدعوما بعد الآن، ولن يكون من الممكن بعد حلول 6 يوليو 2020 إلغاء الاشتراك في (Google Currents) أو العودة إلى (+Google).

وتتضارب التقارير حول ما إذا كانت غوغل ستحاول طرح Google Currents إلى جمهور أوسع من المستهلكين كما فعلت حديثا مع Meet، حيث كانت خدمة مؤتمرات الفيديو متاحة سابقا لأعضاء (G Suite) فقط، لكنها الآن مجانية للجميع، حتى شهر سبتمبر، على أن تقتصر بعد ذلك الاجتماعات التي لا تخص (G Suite) على مدة 60 دقيقة.