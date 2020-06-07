تكنولوجيا: Facebook تستعد لإطلاق نمط الثيم المظلم في تطبيق الأندوريد قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة الفيس بوك منذ فترة على جلب ميزة الثيم المظلم لتطبيق Facebook على منصة الأندوريد، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن الشركة إنتهت بالفعل من تطوير الميزة إستعداداً لإطلاقها رسمياً للمستخدمين.

كشفت أحدث التقارير عن خطط الفيس بوك لدعم مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد بميزة تتبع فيروس كورونا، والنمط الصامت الذي أطلق على منصة iOS خلال شهر أبريل.

ولقد قدمت شركة الفيس بوك نمط الثيم المظلم بالفعل لتطبيق المتصفح مؤخراً، كما أكد موقع 9to5Google على أن شركة الفيس بوك في طريقها لدعم مستخدمي منصة الأندوريد بنمط الثيم المظلم في تطبيق الفيس بوك، كما تقدم مجموعة من المميزات الجديدة أيضاً في هذا التحديث.

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ويتميز نمط الثيم المظلم في تطبيق الفيس بوك باللون الرمادي الداكن، بينما تظهر الرموز عند وضع علامة عليها باللون الأزرق، كما يتوافق النمط الجديد مع ميزة النمط المظلم المقدمة في نظام Android 10، أيضاً تتيح الفيس بوك التحكم يدوياً في تمكين نمط الثيم المظلم.

أيضاً إلى جانب نمط الثيم المظلم تقدم شركة الفيس بوك ميزة تتبع إنتشار فيروس كورونا في محيط المستخدم، كما تأتي ميزة الوضع الصامت التي قدمت في منصة iOS لدعم المستخدمين بتجاهل الإشعارات الفورية، حيث أشارت الفيس بوك سابقاً إلى خططها لإطلاق هذه الميزة على منصة الأندوريد خلال شهر يونيو، لذا نترقب الإعلان عن دفع التحديث والمميزات الجديدة قريباً.

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