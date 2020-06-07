تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Oppo يؤكد على خططها لإطلاق جهاز تلفاز ذكي قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت شركة Oppo مؤتمر مؤخراً للإعلان عن سلسلة هواتف Reno4 وسماعة Enco اللاسلكية، ومن ثم نشرت الشركة إعلانات تشويقية على Weibo تؤكد من خلالها على خططها لإطلاق جهاز تلفاز ذكي لاحقاً هذا العام.

تعمل شركة Oppo على تطوير رقاقة معالج خاصة بالشركة، كما تعمل Oppo بالتعاون مع بعض الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد لتطوير ميزة تحاكي AirDrop.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن شركة Oppo في طريقها لإطلاق جهاز تلفاز ذكي هذا العام، ولقد نشرت الشركة مؤخراً مجموعة من الإعلانات التشويقية على Weibo توضح من خلالها الإصدارات القادمة من الشركة، والتي يأتي من بينها جهاز التلفاز الذكي.

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وتأتي الإعلانات التشويقية التي نشرت من Oppo على Weibo كجزء من إحتفالات الشركة بعد مرور عام على نشاط الشركة في السوق الصيني.

يذكر أن أول التقارير التي أشارت إلى خطط Oppo لإطلاق أول جهاز تلفاز ذكي تعود لعام 2019، حيث أشارت التقارير خلال هذا الوقت إلى أن Oppo ستقدم إصدارها الخاص من أجهزة التلفاز الذكية خلال 2020، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال النصف الثاني من 2020.

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