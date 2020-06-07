شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام أندرويد 11 يوفر للمستخدمين ميزة للتحكم فى منزلهم.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإصدار التجريبى من نظام التشغيل أندرويد 11 (Android 11 beta) –عن العديد من الميزات الجديدة، منها تسهيل التحكم فى الأجهزة المنزلية الذكية، فقد قدمت جوجل فى نظام أندرويد 10 لمستخدمى هواتفها الذكية ميزة تُسمى البطاقات والتصاريح Cards & Passes، التى توفر وصولاً سريعًا إلى جوجل باي Google Pay، كما تُسهل التبديل بين بطاقات الدفع للاستخدام بدون اتصال.

وعندما تضغط باستمرارعلى زر التشغيل بالهاتف، بدلاً من رؤية خيارات إيقاف التشغيل، سترى قسمًا بارزًا أعلى الشاشة يعرض أى بطاقات فىGoogle Pay ، منها بطاقات الخصم والائتمان، وطرق شراء تذاكر الأحداث، وتذاكر الطيران، كما يؤدى الضغط على زر التشغيل فى الهاتف إلى إظهار جهات اتصالات الطوارئ والمعلومات الطبية.

كما قامت جوجل فى نظام أندرويد 11 بتطوير هذه الميزة من خلال إضافة بعض الإعدادات الجديدة فى قائمة زر التشغيل للتحكم فى الأجهزة، وذلك بفضل دعم نظام أندرويد 11 لواجهة تطبيقات برمجية تُسمى Controls API تسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلى لأجهزة المنزل الذكية فى قائمة الإعدادات التى تظهر عند الضغط على زر تشغيل الهاتف.

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كذلك توفر قائمة زر التشغيل الجديدة مجموعة أكبر من الخيارات، حيث تظهر عناصر التحكم فى الأجهزة Device Controls أسفل ميزة البطاقات، حيث يمكنك الوصول إليها عند الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف فى الهاتف، وبذلك يمكنك تشغيل الأضواء أو إيقافها وضبط درجة الحرارة بسرعة، والتحكم فى أى جهاز متوافق بسهولة، ما يعنى أن نظام أندرويد 11 سيتيح للمستخدمين القدرة على التحكم فى الأجهزة الذكية فى جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل، بدلًا من الانتقال إلى تطبيق كل جهاز بمفرده، أو استخدام أدوات خارجية أخرى، طالما أن تطبيقات المنزل الذكى وخدماته متوافقة مع واجهة برمجة التطبيقات الجديدة فى النظام.

ولكن حتى الآن لا يمكن للمستخدمين الذين تلقوا الإصدار التجريبى اختبار ميزة عناصر التحكم فى الأجهزة الجديدة نظرًا لعدم وجود تطبيقات متاحة الآن لاختبارها، ولكن بالتأكيد ستكون هذه التطبيقات متاحة عند إطلاق الإصدار النهائى من نظام أندرويد 11 رسميًا فى وقت لاحق من هذا العام.