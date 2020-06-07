"حالاً" تتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع فوري

\أطلق تطبيق (حالاً) للنقل الذكى خدمات جماهيرية جديدة تمكن العملاء من سداد فواتير المرافق العامة والاتصالات وإتمام عمليات التبرع للمؤسسات الخيرية إلكترونياً من الهاتف المحمول وذلك من خلال خدمات فوري المتاحة على التطبيق، في خطوة تستهدف التوسع في الشمول المالي والتحول الرقمي والوصول إلى قاعدة أكبر من الجمهور المصري بوسائل دفع أسهل وأسرع.

تتيح الشراكة الجديدة بين "حالاً" وفوري" الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والمياه والغاز مع إمكانية شحن رصيد المحمول والتبرع لأكثر من 100 مؤسسة خيرية على مستوى الجمهورية من خلال خدمات فوري المتعددة على التطبيق.

وصرح محمود الديب المدير العام لشركة حالاً للمدفوعات: إن إضافة خدمات جماهيرية جديدة إلى التطبيق يأتي إيمانا من الشركة بالدور الرائد للتحول الرقمي في المرحلة الراهنة التى تستوجب التسهيل على العملاء وتبسيط آلية الدفع، والوصول بخدمات حالاً إلى قاعدة أكبر من العملاء.

وأضاف الديب: بعد نجاح تطبيق حالاً في إتاحة خدمات النقل الذكي وتوسعه في مصر وأفريقيا وكذلك إضافة خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل ( الديليفري) وتوصيل الطرود، تأتي ضمن أولوياتنا إتاحة الخدمات العامة للعملاء كسداد فواتير المرافق حيث أنها من معاملات الدفع اليومية التى تشهد طلبا متزايدا، إلى جانب ذلك سيكون لتطبيق حالاً بالتعاون مع فوري دوراً ملموساً في وصول التبرعات إلكترونياً إلى المؤسسات الخيرية المختلفة والتى تحتاج إلى تكاتف الجمهور لدعمها من أجل استكمال دورها الخيري والوصول للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجاً وخاصة في الظروف الراهنة التى تستوجب تكاتف الجميع للعبور من الأزمة الحالية، وبدورها تسهل خدمات فوري المتاحة على التطبيق كل هذه المعاملات.

وأعرب محمود الديب عن سعادته بالشراكة مع فوري لتجربتها الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني باعتبارها الأوسع نطاقاً في هذا الصدد وتلعب دوراً محوريا في تعزيز خطط الدولة في الشمول المالي، كما أن إطلاق خدمات فوري على تطبيق حالاً هو فرصة جيدة وإضافة مثمرة للتطبيق من أجل التنوع في الخدمات التى يقدمها للعملاء من أجل كسب ثقتهم.

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وقال أحمد نادر رئيس القطاع التجاري لشركة فوري: إن إطلاق خدمات فوري على تطبيق حالاً هي خطوة جديدة لدعم الكيانات المختلفة التي تتبع منظومة التحول الرقمي وتعزيز دورها بشكل أكبر وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية في خطط الشمول المالي، كما نهدف من خلال الشراكة الجديدة أن تكون خدمات الدفع الإلكتروني متاحة لشرائح مختلفة من الجمهور والتوسع في خدمات تلبى أكبر قدر ممكن من احتياجات العملاء.

وأكد نادر أن تطبيق "حالاً" حقق تجربة رائدة في مصر وأفريقيا بخدمات النقل الذكي وكذلك خدمات التوصيل للمنازل، وتلعب فوري دوراً في فتح آفاق جديدة للتعاون بإطلاق خدماتها على هذا التطبيق الذي شهد إقبالاً متزايدا من العملاء، وتعد خدمات فوري الوسيلة الأسهل في الدفع الإلكتروني ويتماشي هدفها مع هدف "حالاً" والذي يتمثل في تحقيق السرعة في المعاملات الإلكترونية اليومية، كما أن خدمات فوري التى تتيح التبرع لأكثر من 100 مؤسسة خيرية على مستوى الجمهورية هي إضافة جديدة لتطبيق حالاً الذي يسعي مستخدموه للحصول على خدمات إلكترونية أوسع.

وأكد نادر أن أزمة فيروس كورونا الحالية تدفع إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي والاتجاه إلى تعزيزها والتوسع في إطلاق خدماتها للجمهور ومواكبة موجات التكنولوجيا الجديدة والتفاعل مع التطبيقات الحديثة الأوسع انتشاراً، وتطوير الأفكار المبتكرة علماً بأن الاستثمار في تكنولوجيات التحول الرقمي سيكون له الفضل في خلق نموذج خدمي ناجح للجمهور الذي أصبح يبحث عن الطرق الأسهل والأبسط والأكثر أماناً في الدفع.

يشار إلى أن شركة حالاً من الشركات الناشئة في خدمات النقل الذكي ومقرها القاهرة والتي تدير تطبيقاً بنفس الإسم لتوصيل العملاء عبر الموتوسيكلات والتوكتوك في تجربة رائدة بمصر، ويؤمن مؤسسوا التطبيق أن خدمات التوصيل ستظل الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، كما قامت "فوربس" بتصنيف حالاً كواحدة من أهم 19 شركة ناشئة تعتمد علي التكنولوجيا عام 2019، حيث تتوفر خدماتها في العديد من محافظات مصر بالإضافة للدخول إلى السوق السودانى والأثيوبي، كما تهدف الشركة للتوسع فى شمال وشرق أفريقيا ومنطقة الخليج العربى؛ حيث لا تزال هذه الأسواق تمثل فرص محتملة للنمو بشكل سريع للشركات الناشئة من هذا النوع.

أما “فوري” فهي رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثرمن 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك “myFawry” البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.

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