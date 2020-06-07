تكنولوجيا: مشكلة الشاشة الخضراء تواجه مستخدمي سلسلة هواتف iPhone 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى شكاوى مستخدمي سلسلة هواتف iPhone 11 على منتديات ابل في الفترة الأخيرة نتيجة لرصد مشكلة الشاشة الخضراء على الهواتف الخاصة بهم.

رصد بعض من مستخدمي هواتف iPhone 11، و iPhone 11 Pro وأيضاً iPhone 11 Pro Max ظهور مشكلة الشاشة الخضراء على الوحدات الخاصة بهم، وهي مشكلة ظهرت أيضاً لدى مستخدمي ساعة ابل الذكية Series 4 LTE بعد فتح الأجهزة نتيجة لوجود خطأ في البرمجيات.

كانت مشكلة الشاشة الخضراء في هواتف الأيفون قد رصدت للمرة الأولى عبر أحد مستخدمي Reddit، ومن ثم أوضح التقرير أن هذه المشكلة تظهر بشكل خاص في سلسلة هواتف iPhone 11.

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وتظهر مشكلة الشاشة الخضراء غالباً في هواتف iPhone 11 بعد فتح الهاتف، أو عند تنشيط الوضع الليلي في الهاتف، حيث تشير التقارير إلى أن هذه المشكلة قد ظهرت عقب إطلاق تحديث iOS 13.5، لذا لا تعود هذه المشكلة لوحدات الهاتف، كما تختفي مشكلة الشاشة الخضراء لفترة ثم تعود من جديد.

يذكر أن شركة ابل لم توضح سبب ظهور هذه المشكلة حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الشركة ستعمل على إطلاق تصحيح لمعالجة هذه المشكلة في البرمجيات خلال الفترة القادمة.

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