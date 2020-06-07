تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي بتصميم يحاكي Mate X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت مؤخراً عبر CNIPA صور توضح براءة إختراع شركة شاومي في تصميم هاتف قابل للطي، والذي يظهر في المخططات بتصميم يحاكي إصدار هواوي Mate X.

كانت شركة شاومي قد سجلت براءة إختراع لتصميم هاتف قابل للطي في نهاية 2019، واليوم تكشف التسريبات عن تصميم هذا الإصدار الذي يأتي بلغة تصميم أقرب لما قدمت هواوي في هذه الفئة من الهواتف الذكية.

تستمر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في تطوير تصميم الهواتف القابلة للطي أو الهواتف المميزة بتصميم صدفي، ويأتي التصميم الجديد عبر شركة شاومي، حيث قدم موقع LetsGoDigital رسم ثلاثي الأبعاد يوضح التصميم الجديد الذي سجل في براءة إختراع شاومي.

ويأتي التصميم الجديد من شاومي ليكشف عن هاتف قابل للطي إلى الخارج بتجربة تحاكي هاتف Mate X من هواوي، كما يضم الهاتف شريط جانبي لدعم المستخدم في حمل الهاتف، حيث يأتي هذا الشريط بسماكة أكبر من إطار الهاتف، كما يحتوي على إعدادات الكاميرة الرباعية، والتي ستدعم المستخدم أيضاً في تصوير السيلفي.

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كما يضم الهاتف منفذ للشحن في الجزء السفلي من الهاتف، أيضاً قد يأتي هذا الإصدار بآلية لغلق وفتح الهاتف تحاكي ما قدمت هواوي في هاتف Mate X والتي تعرف ب“Falcon Wing”.

من جانب أخر تتميز شاشة الهاتف عند الطي بإطارات نحيفة جداً، كما تتحول شاشة الهاتف عند تمديد الشاشة إلى نمط الجهاز اللوحي، لتأتي الكاميرة في الجزء الخلفي من الهاتف.

يذكر أن شركة هواوي تقدم هاتفها القابل للطي Mate Xs بسعر مرتفع يصل إلى 2700 دولار، كما أن الهاتف لا يتوفر في كافة الأسواق، ولا يختلف الحال مع إصدار سامسونج من هاتف Galaxy Fold الذي يأتي بمستوى تسعير مرتفع، إلا أن التوقعات تشير إلى أن تنفيذ شاومي لهذا الإصدار سيقدم للأسواق منافسة جديدة مع سعر أقل في هذه الفئة من الهواتف.

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