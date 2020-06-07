شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يستعد لطرح تحديث جديد لتطبيقه على أندرويد يضم أداة لتتبع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يكون "فيس بوك" أحد تطبيقات أندرويد الرئيسية القليلة التى لم تحصل على وضع مظلم مناسب حتى الآن، ولكن فيس بوك يعمل بالتأكيد على تحقيق ذلك كما حدث مع تطبيقاته الأخرى مثل Messenger و WhatsApp.

على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط متى سيحصل تطبيق فيس بوك على نظام أندرويد فى النهاية على الوضع المظلم الذى طال انتظاره، لكن كشف تقرير حديث كيف سيبدو التصميم الجديد، إذ اختبر موقع 9to5google تطبيق فيس بوك الذى لم يتم إصداره للجمهور، والذى يتضمن وضعًا داكنًا، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة الأخرى.



فيس بوك

وتظهر لقطات الشاشة كيف يبدو الوضع المظلم لتطبيق فيس بوك الرئيسى، بجانب عدد من المزايا وعلى رأسها متتبع فيروس كورونا الجديد، الذى سيعرض معلومات مثل الحالات على مدى ثلاثة أسابيع، وكذلك الحالات لكل مقاطعة وعلى المستوى العالمي.

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الأهم من ذلك، يبدو أن فيس بوك يخطط لطرح إعادة تصميم لواجهة المستخدم لميزة "Time on Facebook"، وهى جزء من التطبيق حيث يمكنك معرفة مدة استخدام المستخدم للتطبيق أسبوعيًا.

لا يبدو أن هناك أى خيارات جديدة مضافة فى Time on Facebook"الجديدة ، لذا فإن التغييرات تقتصر على الجانب المرئى، على الأقل مما نراه فى لقطات الشاشة التى نشرها مصدر التسرب.

وعند موعد ظهور هذه الميزات الجديدة، فسيعود الأمر كله إلى مدى سرعة اختبار فيس بوك لهذه التحسينات، وما إذا كان يجد أى مشاكل فى الميزات الجديدة أم لا.