شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام: مواقع الويب ستحتاج إذن من مالك الصور قبل ضمها لأى "بوست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتغير طريقة استخدام ميزة "تضمين" مشاركات إنستجرام أو ما يعرف بـ"embed posts" بشكل كبير قريبًا، ففي بيان لموقع Ars Technica، قال إنستجرام إنه لن يمنح الأشخاص الذين يستخدمون ميزة التضمين ترخيص حقوق النشر لعرض الصور، وأن شروط الخدمة لا تمنح مواقع الويب ترخيصًا فرعيًا لتضمين مشاركات الأشخاص الآخرين.

وبحسب موقع TheVerge الأمريكى، فقال متحدث باسم فيس بوك: "بينما تسمح لنا شروطنا بمنح ترخيص فرعي، فإننا لا نمنح ترخيصًا لواجهة برمجة التطبيقات المضمنة" وأضاف: "تتطلب سياسات منصتنا أن تتمتع الأطراف الثالثة بالحقوق اللازمة، وهذا يشمل ضمان حصولهم على ترخيص لمشاركة هذا المحتوى، إذا كان الترخيص مطلوبًا بموجب القانون."

وبعبارة أخرى، يحتاج الأفراد والشركات والمنشورات إلى مطالبة شخص ما بترخيص منفصل إذا كانوا يريدون مشاركة المحتوى الخاص به باستخدام ميزة تضمين انستجرام، وهو مايعني أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية بشأن حقوق الطبع والنشر.

ومن المرجح أن يلعب بيان انستجرام دورًا محوريًا في حالة مستمرة يمكن أن تشكل سابقة لكيفية استخدام الأشخاص لهذه الميزة، ففي عام 2019 ، طلبت نيوزويك من الفيزيائي والمصور إليوت مكجوكين نشر صورة التقطها لبحيرة مؤقتة في وادي الموت، وبعد أن رفض McGucken ترخيص الصورة ، قامت نيوزويك بتضمين الصورة بدلاً من ذلك.

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ثم رفع McGucken دعوى قضائية ضد النشر لانتهاك حقوق الطبع والنشر ، بحجة أنه شارك الصورة دون إذنه، وقد جادلت مجلة نيوزويك أنها حصلت على الحق في استخدام الصورة من خلال انستجرام.

فعندما توافق على شروط الخدمة الخاصة بالتطبيق ، فإنك تمنح الشركة ترخيص حقوق النشر لأي صور تقوم بتحميلها على النظام الأساسي، فأنت توافق أيضًا على ترخيص المحتوى الخاص بك من الباطن لمستخدمي انستجرام الآخرين.

وقد جادل نيوزويك أن الترخيص امتد إلى استخدامه لأداة التضمين، وفي أبريل ، فاز Mashable بقضية مماثلة على ظهر نفس الحجة، ومع ذلك ، في حكم صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع ، رفض القاضي الذي يرأس قضية McGucken رفض الدعوى ، مما مهد الطريق لمعركة قانونية أخرى.

وفي حين من المرجح أن يرحب المصورين المحترفين بإعلان انستجرام ، فمن الصعب تخمين تأثير هذه السياسة على المستخدمين العاديين، ما لم تبذل الشركة قصارى جهدها لتسليط الضوء على توضيح السياسة ، فلن يعرف معظم الناس أنهم بحاجة إلى الحصول على إذن قبل أن يتمكنوا من تضمين صورة شخص ما.

وقد أخبر انستجرام أيضًا Ars Technica أنه يستكشف طرقًا لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في من يمكنه تضمين صورهم، وإذا قام انستجرام بتعطيل التضمينات أو يمكنك رفع دعوى قضائية بسبب استخدام الميزة بدون إذن ، فسيقلل بشكل كبير على الأقل بشكل كبير كمية محتوى انستجرام التي تراها خارج التطبيق.