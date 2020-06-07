شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 51 Worldwide Games أصبحت متاحة الآن على جهاز Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت لعبة الفيديو الجديدة 51 Worldwide Games متاحة حصريًا على Nintendo Switch وNintendo Switch Lite اليوم، والتي تشمل مجموعة من ألعاب الطاولة الانتقائية والتحديات الممتعة الأخرى من جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل الألعاب أيضًا المجموعة المفضلة المألوفة مثل الشطرنج والسوليتير، والبولينج، ولف الكرات، ودبابات المعارك، وتنس الألعاب

يمكن لعب 51 Worldwide Games بمفردك مع اختيار إعدادات الصعوبة إذا كنت تلعب ضد وحدة معالجة مركزية، من عادي وصعب إلى مدهش ومستحيل.

كما يمكن لعب مجموعة متنوعة من الألعاب للاعبان على جهاز واحد، أو ما يصل إلى أربعة أشخاص في اللعب عبر الإنترنت، فإنها طريقة للتواصل واللعب مع الأصدقاء والعائلة، سواء كانوا يعيشون بالقرب أو بعيدًا.

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وعند امتلاك وحدة تحكم Nintendo Switch، فهناك أنماط تحكم متعددة للاستمتاع بها ، بما في ذلك اللعب على التلفزيون.

يتمتع اللعب أيضًا بالقدرة على استخدام وضع الفسيفساء، مما يعني أنه يمكنك وضع Nintendo Switch أو Switch Lite بجانب بعضها البعض والسماح بتشغيل الألعاب عبر شاشات متعددة على وحدات تحكم Switch متعددة.

تستخدم بعض الألعاب ، مثل لعبة Darts ، أيضًا ميزات التحكم في الحركة في Nintendo Switch Joy-Con، فقط تذكر أن تضغط على أربطة المعصم.

كما تقدم 51 Worldwide Games طريقة للعثور على الأحجار الكريمة الخفية وتعلم الأشياء التافهة حول ألعاب الثقافة الأخرى من جميع أنحاء العالم.

تتضمن كل لعبة فيديو تعليمي عن كيفية اللعب، والذي يمنحك مقدمة موجزة لتاريخ اللعبة ويحدد قواعد اللعب، تجلب 51 Worldwide Games إحساسًا بالحنين إلى ألعاب الطاولة المحبوبة كثيرًا والتي تم نقلها من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى تقدير الألعاب التقليدية من الثقافات الأخرى.