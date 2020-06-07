شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة Currents الجديدة تحل محل "جوجل بلس" ابتداء من الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت جوجل شبكتها الاجتماعية جوجل بلس فى أبريل 2019، ولكنها لا تزال متاحة حاليًا لعملاء G Suite، وفى الشهر المقبل، ستحل محلها جوجل Currents لتتوقف جوجل بلس إلى الأبد، وتأتى هذه الخطوة بعد فشل جوجل بلس فى تحقيق النجاح المرجو، لكن تم تسريع العملية بعد اكتشاف ثغرة أمنية، بعد ذلك بوقت قصير ، تم الكشف عن Currents ، بهدف تمكين الموظفين من التواصل بشكل مفيد مع بعضهم البعض.

فى ذلك الوقت، تم إطلاقها كإصدار تجريبى، وأفادت تقارير موقع The Verge الأمريكى أن جوجل جاهزة الآن لطرحها لجميع مستخدمى G Suite، وفقًا للرسالة الإلكترونية التى أرسلتها جوجل إلى مشرفى G Suite، ستكون الخدمة الجديدة متاحة بشكل عام اعتبارًا من 6 تموز (يوليو).

وسيتم ترحيل مشاركات جوجل بلس G Suite إلى Currents تلقائيًا، وبالمثل ستتم إعادة توجيه جميع عناوين URL إلى Currents.

وتعد Currents فى الأساس بديل لجوجل بلس لعملاء G Suite، لكن مع حصولها على تجديدات وبعض المزايا الجديدة، ومثل منصات الشبكات الاجتماعية الأخرى، تتيح لك مشاركة النص والصور والروابط واستطلاعات الرأى، وكذلك المحتوى من جوجل Drive.

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وسيتمكن المشرفون أيضًا من الإشراف على المحتوى وقياس الارتباطات وكشف رؤى ذات مغزى، وشريطة أن تم منحهم إذنًا من قبل مشرفى G Suite، يمكن لجميع مستخدمى G Suite الآن الوصول إلى Currents.