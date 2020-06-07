شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشتري ومحتار.. إيه الفرق بين iPad وiPad mini وiPad Air وiPad Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سواء كنت تستعد لشراء جهاز iPad الأول الخاص بك أو تقوم بالترقية من جيل سابق، فإن معرفة أي جهاز لوحي من صنع أبل هو الأفضل يمكن أن يكون مربكًا بالنسبة للكثيرين، فهناك العديد من النماذج، ما يجعل الأمر صعبًا، وعادة ما يتم إطلاق إصدار جديد كل عام، ونظرًا لأن معظمها يبدو متشابهًا ، يصبح التسوق بثقة أكثر صعوبة، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الفروق بينهم كما يلى: IPAD (2019) IPAD (2019) الشاحن: Lightning حجم الشاشة: 10.2 بوصة خيارات التخزين: 32 جيجابايت ، 128 جيجابايت مقبس سماعة الرأس: نعم نظام الحماية: Touch ID السعر: يبدأ بسعر 329 دولارًا . IPAD MINI (2019) IPAD MINI (2019) الشاحن: Lightning حجم الشاشة: 7.9 بوصات خيارات التخزين: 64 جيجابايت ، 256 جيجابايت مقبس سماعة الرأس: نعم نظام الحماية: Touch ID السعر: يبدأ بـ 399 دولارًا Advertisements IPAD AIR (2019) IPAD AIR (2019) الشاحن: Lightning حجم الشاشة: 10.5 بوصة خيارات التخزين: 64 جيجابايت ، 256 جيجابايت مقبس سماعة الرأس: نعم نظام الحماية: Touch ID السعر: يبدأ بسعر 499 دولارًا IPAD PRO (2020) IPAD PRO (2020) الشاحن: USB-C حجم الشاشة: خيارات 11 بوصة أو 12.9 بوصة خيارات التخزين: 128 جيجابايت ، 256 جيجابايت ، 512 جيجابايت ، 1 تيرابايت مقبس سماعة الرأس: لا نظام الحماية: Face ID السعر: يبدأ بسعر 799 دولارًا للنسخة 11 بوصة ؛ 999 دولارًا لطراز 12.9 بوصة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو هتشتري ومحتار.. إيه الفرق بين iPad وiPad mini وiPad Air وiPad Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.