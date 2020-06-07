Oppo تؤكد قدوم تلفازها الذكي الخاص مستقبلاً في ظل إحتفالها بمرور عام على إطلاق 5G بالصين

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد منذ فترة أن شركة Oppo تعمل على تطوير تلفزيونًا ذكيًا منذ الربع الأخير من العام الماضي ولدينا الآن دليل ملموس على هذه الخطط. نشرت الشركة على صفحتها الرسمية على الشبكة الإجتماعية Weibo رسمًا بيانيًا تحتفل فيه بمرور عام على إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G في الصين. كنا نعتقد أنه سيتم إطلاق هذا التلفاز الذكي في شهر نوفمبر الماضي، ولكن قد تكون لدى شركة Oppo خطط أخرى في ذهنها تتناقض مع ذلك.

في أسفل الصورة الطويلة إلى حد ما، هناك رسم تخطيطي لتلفاز في شبكة المنتجات الموجودة في الصورة. وإلى جانب هذا الدليل، فقد قامت شركة Realme التابعة إلى حد ما لشركة Oppo في الأونة الأخيرة بإطلاق تلفزيوناتها الذكية مع نظام Android TV والمساعد الرقمي Google Assistant، وبالتالي فليس من المستحيل أن نتخيل إقدام شركة Oppo على نفس الخطوة مستقبلاً. من خلال إطلاق شركة Realme لهذه التلفزيونات بأسعار تنافسية للغاية، يمكن أن يكون هذا مجرد إختبار نقع قبل غزو Oppo نفسها للميدان.

كشفت شركة Oppo يوم أمس عن سماعات الأذن اللاسلكية Oppo Enco W51 جنبًا إلى جنب مع إسوارة اللياقة البدنية Oppo Band. يظهر كلا الجهازين هناك في مخطط المعلومات بجوار العنصر النائب للتلفزيون، ولكن التلفزيون نفسه لم يظهر بعد.

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شركة Nokia بدورها قامت قبل بضعة أيام بإطلاق تلفاز ذكي آخر في الهند. وعلى ما يبدو، الشركات المصنعة للهواتف الذكية لا تمانع بعد الآن الدخول لقطاع صناعة التلفزيونات أيضًا.