Dropbox Passwords هو تطبيق لإدارة كلمات المرور من شركة Dropbox

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Dropbox اليوم بإصدار تطبيق جديد يُدعى Dropbox Passwords. هذا التطبيق الجديد متاح الآن على متجر Google Play Store، على الرغم من أنه مدرج في قسم Early Access، وبينما يمكن تحميله بكل حرية، إلا أن إستخدامه في الواقع يتطلب دعوة.

الوصف في متجر Google Play Store يجعله يبدو مثل أي مدير آخر لكلمات المرور، فهو سيعمل على تذكر كلمات المرور الخاصة بك، وتسجيل دخولك إلى مواقع الويب، والمزامنة عبر الأجهزة. سيتم حماية كلمات المرور الخاصة بك عن طريق تشفير معقد، مما يعني أن شركة Dropbox ستقوم بتخزين كلمات المرور الخاصة بك دون أن تكون قادرة على معرفتها، وهو ما يجب أن يُبقي معلومات العملاء أمنة حتى في حالة إذا تم إختراق الخدمة.

تشير شاشات الترحيب في التطبيق إلى أن Dropbox Plus و Dropbox Professional مطلوبان لإستخدام Dropbox Passwords وهو ما يُكلف 10 يورو. يُعد مدير كلمات المرور Dropbox Passwords مكافأة رائعة إذا كنت بالفعل تستخدم خطط Dropbox المدفوعة، ولكن ربما يكون الإنتقال إلى هذا التطبيق من أجل حفظ كلمات المرور الخاصة بك غير إجباري في ظل وجود العديد من البدائل المجانية المتاحة لأولئك الذين لا يستخدمون خدمة التخزين السحابي هذه.

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للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول متى سيُصبح تطبيق Dropbox Passwords متاحًا لعامة المستخدمين.