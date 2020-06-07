Telegram تضيف محرر للفيديوهات، وملصقات متحركة للوسائط والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Telegram اليوم بإصدار تحديث جديد لتطبيقها على منصتي الأندرويد و iOS. هذه المرة، قامت شركة Telegram بتقديم محرر جديد للفيديوهات لتحسين تجربة مشاركة الفيديوهات.

كما هو الحال مع محرر الصور إلى حد ما، يتيح محرر الفيديو الجديد كذلك ضبط مجموعة من الخيارات قبل إرسال الفيديو الخاص بك. يمكنك أيضًا السماح للتطبيق بتعديل جودة الصورة تلقائيًا. تتيح لك إيماءة التكبير البسيطة تأطير الجزء الذي تريده فقط في الفيديو.

تم أيضًا في التحديث الجديد إضافة ملصقات متحركة، والتي تتيح لك وضع أي من الملصقات التي لديك بالفعل على مقاطع الفيديو الخاصة بك. يمكنك حتى كتابة نص أو الرسم على الفيديو الخاص بك، على غرار Snapchat أو Instagram. وإلى جانب ذلك، يمكنك الآن كذلك إضافة الملصقات المتحركة إلى أي وسائط تشاركها داخل التطبيق، بما في ذلك الصور الثابتة.

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التحديث يشمل أيضًا مكانًا جديدًا للبحث عن الرموز التعبيرية، والذي يتيح لك البحث بسرعة في الصور المتحركة GIF المصنفة حسب الرموز المشهورة مثل الإبهام للأعلى أو لف العينين. وإلى جانب ذلك، يتيح لك أيضًا تحديثًا لميزة المجلدات إضافة أو إزالة أي محادثة من المجلد بالضغط مطولاً على المحادثة.

أخيرًا، بالنسبة لمستخدمي الأندرويد، حصل التطبيق الآن على مؤثرات حركية جديدة لإرسال الرسائل أو تعديلها أو حذفها. تحتوي إدارة ذاكرة التخزين المؤقت الآن على واجهة مستخدم جديدة. تم كذلك تحديث مشغل الفيديو لإخفاء الترجمة وعناصر التحكم بشكل أسرع. كما تم تحديث شاشة المصادقة على مرحلتين. عمومًا، النسخة الجديدة من تطبيق Telegram متاحة الآن للتحميل على منصتي الأندرويد و iOS.