متجر إلكتروني يكشف لنا عن صور ومواصفات وسعر الهاتف Xiaomi Redmi 9 قبل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المرجح أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xiaomi Redmi 9 جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الهواتف الذكية الأخرى يوم 25 يونيو. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد المتجر الإلكتروني Lazada يعرض صور ومواصفات وسعر هذا الهاتف قبل الإعلان الرسمي.
المتجر الجديد ذكر لنا أن الهاتف Redmi 9 سيصل مع مواصفات تقنية تشمل :
- شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD
- معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70
- ذاكرة عشوائية بحجم 4GB/3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB/64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل
- أربع كاميرات في الخلف بدقة : 13MP + 8MP + 5MP + 2MP
- بطارية بسعة 5000mAh
- مستشعر بصمات الأصابع
- السعر : 160€ – 180€
وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا نفس المتجر كذلك أن الهاتف Xiaomi Redmi 9 سيُكلف ما يُعادل 140 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، وما يُعادل 150 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB.
وفيما يخص التصميم، فالهاتف Redmi 9 كما هو موضح في الصور يضم ثلاث كاميرات في الخلف بوضعية عمودية ومستشعر بصمات الأصابع أسفلها مباشرة، وهناك أيضا كاميرا رابعة في الجانب الأيمن بجانب الفلاش LED. هذا التصميم بكامله يذكرنا بالهاتف Redmi K30 و Redmi K30i، فهو الأخر يعتمد على نفس التصميم من أجل الكاميرات في الخلف، على الرغم من أن مكان تواجد الفلاش ومستشعر بصمات الأصابع يذكرنا أكثر بالهاتف Redmi Note 8 Pro. وبغض النظر عن التصميم، فهذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Redmi 9 سيصل بثلاثة ألوان على الأقل، وهي الأخضر والأرجواني والأسود.
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