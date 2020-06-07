رصد أدلة جديدة تلُمح لقدوم Galaxy Watch 3 بحجمين مختلفين، ودعمها لـ LTE

فاطمة أيت طالب - دبي - يُشاع أن شركة سامسونج ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Fold 2 من خلال حدث عبر الإنترنت في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، وجنبًا إلى جنب مع هذه الهواتف الذكية، قد نرى الشركة الكورية الجنوبية تزيح النقاب أيضًا عن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 والتي تبين الآن أنها حصلت على شهادة المصادقة من هيئة NBTC التايلاندية.

المعلومات المُدرجة في شهادة المصادقة تكشف لنا أن Galaxy Watch 3 ستكون متوفرة في نسختين على مستوى الحجم، واحدة بقطر 41 ملمتر، والأخرى بقطر 45 ملمتر. وعلاوة على ذلك، فقد إتضح كذلك أن كلا النسختين ستدعمان شبكات الجيل الرابع LTE، ولكن من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا، فنسخة 45 ملمتر من الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستأتي كذلك مع نظام تحديد المواقع GPS، وستكون قادرة على مُقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا علمًا أنها ستستخدم الطبقة الزجاجية الواقية Gorilla Glass DX، وستحمل شهادة المتانة العسكرية MIL_STD-810G.

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عمومًا، نحن نتوقع أن تطفو المزيد من المعلومات حول الساعة الذكية Galaxy Watch 3 في قادم الأيام والأسابيع، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.