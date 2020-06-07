Xiaomi تسجل براءة تصميم لهاتف ذكي قابل للطي يشبه كثيرًا Huawei Mate Xs

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فاطمة أيت طالب - دبي - اليوم الجمعة، قام مكتب الملكية في الفكرية في الصين بنشر براءة تصميم جديدة لشركة Xiaomi لهاتف ذكي قابل للطي. وكما تلاحظون في الصور أدناه، فهذا الهاتف يمتاز بنفس تصميم الهاتف Huawei Mate Xs، فهو الآخر يضم شاشة واحدة كبيرة قابلة للطي في الوسط نحو الخارج على عكس شاشة الهاتف Galaxy Fold التي تُطوى نحو الداخل.
وبغض النظر عن الشاشة، فقد قامت شركة Xiaomi في هذا التصميم أيضًا بوضع الكاميرات والفلاش LED والعديد من العناصر الأخرى في الجانب الأيمن، في حين تم وضع بقية العناصر في الجانب السفلي للجهاز.
للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الحصول عليها حتى الآن من براءة التصميم هذه، ولكن من المفترض أن نسمع المزيد عن هذا الجهاز في حالة إذا كانت شركة Xiaomi تخطط لإطلاقه في السوق مستقبلاً، على الرغم من أنه ليس هناك دائمًا ما يؤكد بأنه سيتم تحويل براءات التصميم إلى منتجات فعلية. عمومًا، نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
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