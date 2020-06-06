تكنولوجيا: ابل تخطط لتأجيل الحدث الخاص بالإعلان عن سلسلة هواتف iPhone 12

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Hock Tan الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom على أن شركة ابل في طريقها لتأجيل الحدث الرسمي المقرر عقده في سبتمبر للإعلان عن هواتف iPhone 12.
نشرت صحيفة بلومبرغ تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف iPhone 12 المرتقبة من ابل، حيث تستعد شركة ابل لتأجيل الحدث المتوقع عقده في سبتمبر للإعلان عن الإصدارات الجديدة، وذلك وفقاً لتصريحات Hock Tan الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom.
يتطلع الكثير من المستخدمين إلى مؤتمر ابل القادم خلال شهر سبتمبر، والذي تعلن فيه عن سلسلة هواتف iPhone 12، إلا أن تداعيات إنتشار فيروس كورونا مازالت تؤثر على قرارات عمالقة تصنيع الهاتف في العالم.
وتشير التوقعات الأولى إلى الكثير من الإعلانات المرتقبة خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث تستعد سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy Note 20 خلال شهر أغسطس، كما تقدم هواوي سلسلة Mate 40 خلال النصف الثاني من 2020 أيضاً.
كما تتجه الأضواء لشركة ابل أيضاً في ترقب للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف iPhone 12، التي تعد إصدارات ابل الأولى من هواتف 5G، أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل تقدم تغييرات هامة في تصميم هذه الإصدارات.
ولقد جاء تقرير اليوم ليكشف عن إمكانية تغيير موعد إطلاق هذه الإصدارات المتوقع خلال شهر سبتمبر، حيث أكد Hock Tan الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom على تأخير دورة إنتاج الإصدارات الرئيسية هذا العام.
وتعد شركة Broadcom واحدة من موردي تكوينات هواتف الأيفون لشركة ابل، ولقد أكدت تقارير سابقة على تصريحات Broadcom، كما أشارت التقارير أن الموعد الجديد المتوقع لإطلاق iPhone 12 سيكون خلال شهر نوفمبر قبل نهاية هذا العام، لذا نترقب تصريحات رسمية من ابل لنتعرف على موعد كشف النقاب عن هواتف الأيفون 5G هذا العام.
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