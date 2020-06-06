تكنولوجيا: تحديث تطبيق Gboard يجلب شريط مخصص للإيموجي في لوحة المفاتيح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البحث تحديث جديد لتطبيق لوحة مفاتيح Gboard، والذي تقدم من خلاله ميزة الشريط المخصص للإيموجي في لوحة المفاتيح.

قدمت جوجل في لوحة مفاتيح Gboard على منصة الأندوريد ميزة جديدة لدعم المستخدمين في الوصول السريع للرموز التعبيرية، وذلك من خلال شريط مخصص في Gboard.

بدأت شركة جوجل مؤخراً في العمل على تحديث تطبيقات منصة الأندوريد للمستخدمين، حيث يقدم تطبيق Messages تجربة متوافقة بشكل أفضل مع تطبيقات جوجل، بينما يأتي تطبيق Gboard بميزة جديدة لدعم المستخدمين.

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وفي شريط الرموز التعبيرية الجديد في تطبيق لوحة مفاتيح Gboard سيتاح للمستخدمين الوصول السريع للإيموجي المفضلة لهم، كما تتيح جوجل حجب هذا الشريط من لوحة المفاتيح أو إعادة تمكين شريط الرموز التعبيرية عند الحاجة، كما تعمل عملاق البحث الآن على دفع الميزة الجديدة في شريط الإيموجي بشكل تدريجي للمستخدمين.

أيضاً قامت جوجل بتحديث تطبيق الرسائل الذي يختفي فيه الآن الزر الكلاسيكي الخاص بالبحث، حيث يقدم التطبيق الآن شريط كامل للبحث يتوفر في الجزء العلوي من الشاشة، كما أضافت جوجل تغييرات جديدة لدعم توافق كلاً من تطبيقات الجي ميل، وDrive وغيرها من التطبيقات مع المميزات الجديدة.

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