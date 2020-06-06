تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط سامسونج لإطلاق هواتف GALAXY FOLD 2 و NOTE 20 في بداية أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت في كوريا اليوم على أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي GALAXY FOLD 2 وسلسلة Galaxy Note 20 في بداية شهر أغسطس.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي خلال الفترة القادمة بعنوان GALAXY FOLD 2، حيث تشير أحدث التوقعات إلى أن سامسونج تعقد مؤتمرها القادم في 5 من أغسطس لإطلاق هواتف NOTE 20 وأيضاً هاتف GALAXY FOLD 2.

ويشير التقرير الذي نشر في كوريا إلى أن سامسونج تعقد مؤتمر GALAXY FOLD 2 و NOTE 20 على شبكة الإنترنت، وذلك نتيجة للقيود التي تمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

ويعد مؤتمر سامسونج القادم من أهم الأحداث السنوية للعملاق الكوري، حيث تقدم سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S في بداية العام، ومن ثم تكشف النقاب عن سلسلة هواتف NOTE في أغسطس، وهو الحدث المرتقب الآن للعملاق الكوري.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن سامسونج تقدم هذا العام اثنان من الإصدارات من سلسلة هواتف NOTE 20، حيث ينطلق الإصدار الأول بعنوان Galaxy Note 20، بينما يأتي الإصدار الثاني بعنوان Note 20 Ultra، وهو الإصدار الذي تستبدل به سامسونج نموذج Plus.

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كما ينطلق هاتف GALAXY Note 20 بحجم 6.7 إنش في الشاشة، بينما يأتي هاتف GALAXY Note 20 Ultra بحجم 6.9 إنش في الشاشة بجودة عرض WQHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، في شاشة waterfall تتميز بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أيضاً تنطلق سلسلة هواتف Galaxy Note برقاقة معالج Exynos 992 5G في الأسواق الآسيوية، بينما تضم الهواتف رقاقة معالج Snapdragon 865 5G في سوق الولايات المتحدة.

كما أشارت تسريبات Ice Universe إلى أن هاتف GALAXY Note 20 Ultra ينطلق بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل، لدعم تكبير رقمي حتى 50 مرة.

أيضاً قدمت التسريبات السابقة بعض التفاصيل حول هاتف Galaxy Fold 2 المرتقب، الذي يأتي بشاشة خارجية بحجم 4.6 إنش، كما تأتي الشاشة الداخلية بحجم 7.3 إنش، مع وزجاج بتصميم رقيق جداً، والتي تدعم دقة عرض 2213 في 1689 بيكسل، مع معدل تحديث 120Hz، وقلم S.

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