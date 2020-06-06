ارتفاع حاد في درجات الحرارة.. الارصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد (بيان)

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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأحد، يشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة.
وأضافت الأرصاد، في بيان، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة.
وأشارت الهيئة إلى أن الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد:
القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21
الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20
مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23
قنا العظمى 40 درجة والصغرى 25
أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27
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