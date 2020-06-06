تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن تفاصيل مواصفات هاتف شاومي المرتقب Redmi 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر أحد منافذ البيع عن مواصفات وسعر هاتف شاومي المرتقب Redmi 9، قبل الإعلان الرسمي المتوقع يوم 26 من يونيو.

إستعرض متجر Lazada على شبكة الإنترنت مميزات هاتف Redmi 9 الذي ينطلق قريباً برقاقة معالج Helio G80، كما يتوفر باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت والذي ينطلق بسعر 140 دولار، ونموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت مع سعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 150 دولار، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD.

أيضاً يتميز هاتف Redmi 9 بحجم 6.53 إنش في الشاشة، بجودة عرض FullHD بلس، كما يضم الهاتف نتوء القطرة لكاميرة السيلفي مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

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كما يتميز الهاتف بتصميم بنقوش في الجهة الخلفية، وهو تصميم يحاكي هاتفي Redmi K30 وRedmi Note 8 Pro، أيضاً يضم هاتف Redmi 9 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

هاتف Redmi 9 يأتي بقدرة بطارية 5020 mAh، مع منفذ USB-C، وتقنية شحن سريع بقدرة 18W، كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، ويدعم تقنية التعرف على الوجه، مع مستشعر IR، أيضاً يدعم شريحتي SIM، ويضم منفذ 3.5مم.

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