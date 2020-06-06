تكنولوجيا: Facebook يتيح للمستخدمين الآن إخفاء المنشورات القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق التحديث الأخير من تطبيق Facebook خلال الفترة الماضية بميزة دعم المستخدمين في إخفاء منشوراتهم القديمة على المنصة الاجتماعية، إذ يمكن للمستخدمين جعل بعض منشورات Facebook خاصة بهم فقط كبديل لنقل المنشورات القديمة إلى سلة المهملات.

يتوفر هذا الخيار الجديد ضمن واجهة Manage Activity التي تم إطلاقها حديثًا. ولإخفاء منشور، يجب على المستخدم إختيار تبويب الأرشيف، مما يعني أن المشاركة لن تكون مرئية للآخرين، لكنها ستظل مخزنة على حساب المستخدم في الفيس بوك.

Advertisements

ومن واجهة إدارة النشاط الجديدة، ستتمكن من إرسال منشورات Facebook مباشرة إلى سلة المهملات حيث سيتم تخزينها لمدة 30 يومًا قبل حذفها. بالطبع، يمكنك اختيار حذف المنشورات المرسلة إلى المهملات يدويًا وعدم الانتظار لمدة 30 يومًا، أو يمكنك استعادتها قبل فقدانها إلى الأبد.

أضاف Facebook أيضًا فلاتر لمساعدة المستخدمين على عرض وإدارة المشاركات بكميات كبيرة، فضلاً عن أن فرز والعثور على ما يبحثون عنه أسهل من أي وقت مضى. يمكنك الآن العثور على منشورات مع أشخاص معينين أو تلك المنشورة في تاريخ محدد.

المصدر

اعلان





