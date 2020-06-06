الوضع الليلي على وشك أن يصل أخيرًا إلى تطبيق الفيسبوك

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت التطبيقات التابعة للفيسبوك تحصل على الوضع الليلي منذ فترة، فقد وصل هذا الوضع إلى تطبيق Facebook Messenger منذ شهر مارس من العام 2019، وإنضم إليه تطبيق إنستاجرام في الخريف الماضي، وتطبيق WhatsApp قبل بضعة أشهر. الوضع الليلي الأقرب الذي يمكنك الحصول عليه عندما يتعلق الأمر بتطبيق الفيسبوك نفسه حاليًا هو في تطبيق Facebook Lite. هذا على وشك أن يتغير، على الأقل على منصة الأندرويد، كما تشير الصور أدناه.

على ما يبدو، تطبيق الفيسبوك الرسمي على وشك أن يحصل بدوره على الوضع الليلي ( Dark Mode )، وهو الوضع الذي تم تصميمه ليوفر تجربة إستخدام ممتعة على الهواتف الذكية المُزودة بشاشات OLED. سيتمكن المستخدمين من تفعيل هذا الوضع يدويًا أو تلقائيًا من خلال الإعدادات العامة للهاتف. وكما تلاحظون، فالوضع الليلي يقوم غالبًا بجعل اللون الأسود هو السائد مع إحترام إستخدام اللون الرمادي هناك وهناك.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة الفيسبوك تعمل أيضًا على إعادة تصميم ميزة ” Time On Facebook “، مما قد يدفعك لإستخدامها أكثر وإدراك مدى الوقت الثمين الذي تضيعه. يمكن لميزات تتبع تفشي فيروس كورونا المستجد أن تشق طريقها أيضا إلى الإصدار القادم من الفيسبوك.