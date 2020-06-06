شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه خطأ 8024A000 بويندوز 10.. وكيفية إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يواجه بعض المستخدمين خلال محاولتهم تحديث ويندوز 10 ظهور خطأ 8024A000، والذى يظهر غالبا عند محاولة تحديث ويندوز 10 من داخل النظام نفسه، أي محاولة تثبيت التحديث من داخل نظام ويندوز نفسه من خلال واجهة Windows Update.

خطأ 8024A000

تظهر رسالة تقول Error(s) found: Code 8024A000 Windows Update ran into a proble، حيث يعني هذا الخطأ أن أحد الخدمات المتعلقة بـ Windows Update وتستخدم للاتصال بالخادم الرئيسي للتحديث معطلة ولا تعمل وعلي المستخدم إصلاحها.

طريقة إصلاح خطأ

هناك العديد من الخطوات التى يمكن القيام بها لإصلاح هذا الخطأ، أولها هو تشغيل Windows Update Troubleshooter والذى يأتى كواحد من المميزات المبنية داخل واجهة Windows Update الخاص بويندوز 10 وهو موجه بشكل كامل لحل المشاكل التي تظهر مع تحديثات ويندوز 10 المختلفة وهذا لأن مشاكل تحديث ويندوز 10 مستمرة منذ أن ظهر النظام.

أما الطريقة الثانية فتعتمد على إعادة تشغيل خدمات التحديث لويندوز 10، فيما تعتمد الطريقة الثالثة على تسجيل ملفات DLL الخاصة بالتحديث، خاصة وأن غالبية مشاكل ويندوز 10 تأتي من ملفات DLL، وهو ما يجعلها ربما تكون السبب في هذه المشكلة، لذلك يجب الحرص على تحديث ملفات DLL وإعادة تسجيلها بشكل دوري.