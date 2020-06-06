شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل : مايو 2020 الشهر الأعلى حرارة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انحرفت درجات الحرارة بشكل كبير عن متوسط شهر مايو بين عامي 1981 و 2010، فمتوسط درجة الحرارة فوق إنجلترا لم يكن استثنائياً، على الرغم من أن البلاد شهدت أكثر الشهور المشمسة والأكثر جفافاً في شهر مايو.
توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي في السابق، أن الزيادة في درجات الحرارة العالمية من المرجح أن تجعل عام 2020 أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق.
وتستند نتائج C3S إلى تحليل المليارات من القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس.
وقالت فريا فامبورج، العالمة في خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، وهي وكالة حكومية دولية تدعم سياسة المناخ الأوروبية: "كان الشهر الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق في شهر مايو على مستوى العالم، وهذه علامة مقلقة بلا شك".
وأضافت فامبورج لشبكة CNBC: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن متوسط درجات الحرارة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أصبح أحد أهم فترات 12 شهرًا المسجلة على الإطلاق في مجموعة بياناتنا".
كما أنه على الصعيد العالمي، كانت فترة الـ12 شهرًا من يونيو 2019 إلى مايو 2020 أكثر دفئًا بمقدار 1.18 درجة فهرنهايت (0.66 درجة مئوية) من متوسط 1981-2010.
قال العالِم مارك بارينجتون، من خدمة رصد الغلاف الجوي في كوبرنيكوس ، في الصيف الماضي، شهدت سيبيريا حرائق غابات شديدة لم يسبق لها مثيل، ووفرت الظروف الأكثر دفئًا وجفافًا البيئة المثالية للحرائق.
وكانت درجات الحرارة في الشهر الماضي أعلى بكثير من المتوسط في غرب ألاسكا، على طول جبال الأنديز لشيلي والأرجنتين ومناطق في غرب وشرق القارة القطبية الجنوبية.
وكشفت C3S أنها كانت أيضًا أكثر دفئًا من المتوسط فوق غرب أمريكا الشمالية، وأقصى شمال وجنوب أمريكا الجنوبية، وشمال غرب ووسط وجنوب غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وعلى الرغم من أن درجات الحرارة كانت أقل بقليل من المتوسط في عدة مناطق في جميع المحيطات الرئيسية، إلا أن درجات حرارة الهواء فوق البحر كانت في الغالب أعلى من متوسط 1981-2010.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ديلى ميل : مايو 2020 الشهر الأعلى حرارة على مستوى العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.