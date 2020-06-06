شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل : مايو 2020 الشهر الأعلى حرارة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير تغير المناخ الصادر عن الاتحاد الأوروبى، أن الشهر الماضي هو الأعلى حرارة ضمن شهور مايو منذ بدء تسجيل المناخ، حيث سجلت درجات الحرارة العالمية 1.13 درجة فهرنهايت (0.63 درجة مئوية) أعلى من المتوسط، وكشفت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) عن ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم حتى 18 درجة فهرنهايت أي 10 درجات مئوية أعلى من المتوسط لشهر مايو فوق أجزاء من سيبيريا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انحرفت درجات الحرارة بشكل كبير عن متوسط شهر مايو بين عامي 1981 و 2010، فمتوسط درجة الحرارة فوق إنجلترا لم يكن استثنائياً، على الرغم من أن البلاد شهدت أكثر الشهور المشمسة والأكثر جفافاً في شهر مايو.

توقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي في السابق، أن الزيادة في درجات الحرارة العالمية من المرجح أن تجعل عام 2020 أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق.

وتستند نتائج C3S إلى تحليل المليارات من القياسات من الأقمار الصناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس.

وقالت فريا فامبورج، العالمة في خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، وهي وكالة حكومية دولية تدعم سياسة المناخ الأوروبية: "كان الشهر الماضي هو الأكثر حرارة على الإطلاق في شهر مايو على مستوى العالم، وهذه علامة مقلقة بلا شك".

وأضافت فامبورج لشبكة CNBC: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن متوسط درجات الحرارة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية أصبح أحد أهم فترات 12 شهرًا المسجلة على الإطلاق في مجموعة بياناتنا".

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كما أنه على الصعيد العالمي، كانت فترة الـ12 شهرًا من يونيو 2019 إلى مايو 2020 أكثر دفئًا بمقدار 1.18 درجة فهرنهايت (0.66 درجة مئوية) من متوسط 1981-2010.

قال العالِم مارك بارينجتون، من خدمة رصد الغلاف الجوي في كوبرنيكوس ، في الصيف الماضي، شهدت سيبيريا حرائق غابات شديدة لم يسبق لها مثيل، ووفرت الظروف الأكثر دفئًا وجفافًا البيئة المثالية للحرائق.

وكانت درجات الحرارة في الشهر الماضي أعلى بكثير من المتوسط في غرب ألاسكا، على طول جبال الأنديز لشيلي والأرجنتين ومناطق في غرب وشرق القارة القطبية الجنوبية.

وكشفت C3S أنها كانت أيضًا أكثر دفئًا من المتوسط فوق غرب أمريكا الشمالية، وأقصى شمال وجنوب أمريكا الجنوبية، وشمال غرب ووسط وجنوب غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وعلى الرغم من أن درجات الحرارة كانت أقل بقليل من المتوسط في عدة مناطق في جميع المحيطات الرئيسية، إلا أن درجات حرارة الهواء فوق البحر كانت في الغالب أعلى من متوسط 1981-2010.