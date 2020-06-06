شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجبل إطلاق أيفون 12 بسبب جائحة فيروس كورونا.. اعرف لحد إمتى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بينما لم يتم تسمية شركة أبل بشكل صريح، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom هوك تان إلى شركة هاتف محمول كبيرة في أمريكا الشمالية أثناء مكالمة أرباح الشركة، وهى الطريقة التى يتم التحدث بها عن شركة أبل، مؤكدا أن الجهاز لن يتم إصداره للمستهلكين حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

وتؤكد المعلومات الجديدة التقارير الأخرى من الخبراء في أبل، بأن الجهاز الجديد المتطور سيتم تأجيله لمدة شهرعلى الأقل.

ستعاني شركة Broadcom نفسها من ضغط الأعمال خلال الربع الثالث (Q3) من العام بسبب التأخير في توريد منتجاتها، حيث قال تان، إن زيادة الإيرادات من رقائقها اللاسلكية، التي تزودها لشركة أبل لأجهزة أيفون للاتصال بشبكة Wi-Fi، ستحدث بعد الربع المعتاد.

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يرجع التأخير إلى الإغلاق الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك بعض المصانع المغلقة كجزء من تدابير التباعد الاجتماعي.

أفادت بلومبرج من قبل، أن شركة Broadcom حذرت العملاء من أنها ستحتاج إلى تقديم طلبات لقطع غيار قبل ستة أشهر على الأقل، بينما كشفت تقارير أخرى عن مخاوف أبل بشأن انخفاض العمليات في مصنع Broadcom's Fort Collins في كولورادو.

وجاء ما يقرب من 20 % من إيرادات Broadcom في عام 2019 من شركة أبل، التي كانت أول شركة تقنية كبيرة تقول إن الوباء يضر بإنتاجها والطلب عليها في الصين.

كما عقدت شركة Broadcom أيضًا اتفاقيتين متعددتي السنوات بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار لتزويد أبل بمكونات لاسلكية.